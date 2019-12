la fede vince sulla ragione. borforismi 323 – 10 aprile 2010

cor-pus-zero

wordpress sabato 10 aprile 2010 – 4:18

fra la scienza e la fede, la prima è in una condizione evidente di inferiorità.

perché la scienza ammette di poter sbagliare e la fede no, e quindi sul piano psicologico dei rapporti di forza sarà sempre la fede a vincere.

commenti:

afo 10 aprile 2010 alle 10:54

si ma la scienza da qualche risultato concreto mentre la fede ti offre qualcosa di astratto.

Vivere di fede senza un minimo di scienza è impossibile.

Mentre la scienza per sua natura stessa rifiuta la fede (spesso) 🙂

bortocal 10 aprile 2010 alle 15:24

per sua natura la scienza rifiuta la fede, almeno in ambito scientifico, anche se qualche volta cade ugualmente in atteggiamenti fideistici senza accorgersene.

la mia affermazione qui sopra è cinica e paradossale, come quasi sempre i borforismi e denuncia un paradosso inaccettabile.

è anche vero che, dopo avere…