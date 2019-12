l’articolo dello Spiegel che mi ha suggerito questo post se la piglia con le mail, che inquinano l’ambiente; ma il discorso deve essere allargato, perché l’autore ovviamente non le ama, e dunque anche la sua presa di posizione rientra nella categoria generale che l’inquinamento peggiore è sempre quello degli altri.

comperai una tazza una volta da un rigattiere tedesco, e me la tengo ancora in buona vista, sperando che non si rompa: non c’è errore peggiore di quello degli altri, diceva la scritta che aveva addosso, e io cerco di ricordarmi la lezione ogni giorno (mettendomi dal punto di vista degli altri, naturalmente).

la modesta proposta di Jörg Breithut, l’autore (il suo cognome assomiglia, grosso modo, a Cappello Largo…) è di diventare un po’ maleducati e di smetterla di mandare e-mail per dire soltanto grazie.

si è calcolato, pensate, che soltanto questo nel Regno Unito farebbe risparmiare 16.000 tonnellate di CO2 l’anno: la cifra è strepitosa e il calcolo un pochino maniacale, però lo ha fatto il fornitore di energia britannico Ovo Energy.

e ha lanciato lo slogan provocatorio “Pensa prima di dire grazie”; basterebbe questo, dice lo studio, per produrre lo stesso effetto della cancellazione di 80.000 voli da Londra a Madrid o alla eliminazione di 3.300 auto diesel dal parco macchine nazionale.

Rete Clima avverte, ma quanti di noi lo sanno? io per primo…: 500 e-mail all’anno “pesano” da sole 114 kg di emissioni nocive e 100 video su YouTube ammontano a 43,2 kg.

se un viaggio in treno da Milano a Parigi produce 16 kg di CO2, e un viaggio in aereo 90, 500 mail costano gas serra più di un volo tra Milano e Parigi e come 7 viaggi in auto tra le due città.

. . .

ma perché limitare la limitazione (!) alle mail? proviamo ad estendere il calcolo anche ad altri usi della rete, e non soltanto alle mail…

qual è il costo energetico dei social, ad esempio?

ogni mese google produce 560 tonnellate di CO2 soltanto per far funzionare i suoi super-pc che fanno le ricerche per noi: è tanta anidride carbonica come quella di un frigorifero che funziona per 5.400 anni; e non è calcolato il costo energetico che costa a noi collegarci a google.

e se le Sardine sono un movimento che si è costruito sopratutto attraverso i social, come mi ricorda un amico che condivide la mia avversione per Facebook e concordiamo entrambi che Facebook è semplicemente il nuovo fascismo digitale, qual è il costo in gas serra dei social?

e – a proposito degli errori degli altri – noi che predichiamo contro l’effetto serra e siamo convinti di combatterlo scrivendo post contro, quanto invece lo stiamo alimentando?

e siamo disposti a limitare i social, così come l’uso dell’automobile, per salvare il pianeta e il clima?

. . .

quindi smettiamola pure di dire grazie, per mail; smettiamola soprattutto con l’uso compulsivo dei social e di mandare foto insulse e messaggini a ogni piè sospinto.

basta con gli auguri di Natale, direi io, anche…

basta basta basta…

ma basterà?

e soprattutto siamo in grado, noi esseri umani, di vivere auto-limitandoci in questo modo?

no, evidentemente: solo una nuova miseria di massa potrà costringerci a farlo.

. . .

