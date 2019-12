la coincidenza degli opposti. borforismi 326 – 11 aprile 2010

cor-pus-zero

wordpress sabato 10 aprile 2010 – 11:06

quando una persona intelligente, addirittura geniale, col tempo si rivela un perfetto cretino rimane aperto il dubbio se lo sia sempre stato.

. . .

commenti:

firdis 11 aprile 2010 alle 14:15

eheh

abile pero’..

bortocal 11 aprile 2010 alle 15:13

mia cara firdis,

guarda che io qui non parlo di quel normale appannamento della genialità che colpisce spesso le persone intelligenti che riescono ad essere geniali solo a sprazzi o per qualche periodo della loro vita, ma poi non perdono comunque la caratteristica della grande intelligenza.

in fondo questo è un caso per così dire normale, dato che la genialità è un equilibrio così miracoloso che non può reggere a lungo (è come l’arcobaleno, direi, per fare la prima metafora che mi viene in mente: l’arcobaleno della genialità).

destino comune con l’innamoramento, del resto.

no, parlo di un caso più raro, in…