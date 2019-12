come perdere tempo (e produrre CO2) discutendo del tempo via mail:

m.: 12 dic 2019, 23:10

in questi giorni ho letto un po’ di vecchi libri sulla fisica che sono saltati fuori nel riordino finalmente della mia libreria, ed effettivamente comincio a capire che l’universo è senza tempo.

ma allora ogni domanda sulle cause di quel che succede è insensata, dato che come il passato influenza il futuro, altrettanto il futuro influenza il passato, e non ci sono cause, solo uno stato immobile che solo l’osservatore vede come movimento, creando dunque delle connessioni in senso temporale, dove ci sono solo stati di realtà atemporali.

f.: sab 14 dic, 11:36

Sulla fisica penso che hai azzeccato il punto giusto.

Il tempo lo diamo sempre per scontato, ma nessuno ha mai preso seriamente sul serio l’idea che sia un’illusione, o quantomeno che sia qualcosa di diverso rispetto a quello che sembra.

Ogni giorno scoprono cose che non riescono a spiegarsi, effetti a distanza senza che alcuna informazione venga scambiata e altri eventi anomali.

Però se il passano non solo è esistito e il futuro non solo esisterà ma esistono in questo istante tutto comincia ad avere più senso.

Lo scorrere del tempo è un’illusione insomma.

m: sab 14 dic, 17:29

sai, pensare che il tempo non è affatto una dimensione che scorre, come la vediamo noi, ma fatta come le altre, è un pensiero che diventa molto consolatorio verso la fine della corsa, naturalmente soltanto apparente.

sto cercando di spostarmi con la mente in questo tempo ove la mia morte è sempre avvenuta ed esiste dai tempi dei tempi, per così dire.

eppure l’entanglement ci dimostra chiaramente la natura apparente del tempo (se non anche dello spazio).

f.: dom 15 dic, 22:01

Possiamo anche scoprire che il tempo non esiste ma poi cosa saremmo noi senza di lui?

m: 16 dic 2019, 16:07

dimenticavo la cosa più importante: il tempo e l’universo, ahah.

i fisici continuano ad aggiungere dimensioni all’universo, per cercare di capirlo.

e se fosse la direzione sbagliata, capace da sola di dimostrare che i presupposti della fisica sono sbagliati?

possiamo pensare che il mondo non abbia in realtà nessuna dimensione e sia soltanto un blocco di informazioni, adimensionale e quindi anche atemporale; ogni cosa che esiste si forma da questo blocco selezionando le informazioni che la costituiscono e questa selezione, per noi, assume l’aspetto apparente di un universo a quattro dimensioni, di cui una è il tempo.

ma in realtà la nostra stessa selezione ha una sola dimensione, il tempo, che noi percorriamo, come se fosse un filo; quanto alle tre dimensioni delle spazio sono soltanto manifestazione olografiche, ridondanze della informazione di base; insomma solo il tempo è reale, e lo spazio è soltanto apparente.

a me pare che questa sia la sola spiegazione possibile dell’entanglement.

che ne dici delle mie bizzarrie? 🙂

f.: 16 dic 2019, 21:57

Per quel che riguarda l’universo… se il tempo è l’unica dimensione della realtà, non si potrebbe inserire un instante in cui vinco al superenalotto in mezzo a tutti gli altri tasselli? Ahah

Certo che no… dove sarebbe lo spirito umoristico di questa realtà altrimenti?

. . .

ehi, quanto tempo è passato?

pochi minuti costa la lettura di questo post; ma qualcuno diceva, comunque, che il tempo, tanto o poco, è denaro.

oggi possiamo attualizzare il proverbio, ricordando la spiegazione del tempo che dà Carlo Rovelli: il tempo è entropia.

cioè, in poche parole, anche CO2.