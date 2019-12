tre punti di vista sull’altrove. borforismi 328 – 17 aprile 2010

cor-pus-zero

non so se il mistero della morte si possa capire dal suo interno, dal nostro sguardo di esseri mortali: dopotutto nessuno di noi può vedersi completamente e la morte sembra essere fuori della nostra visuale, come la punta del naso.

* * *

è strano che il sonno non ci fa paura, e la morte sì; dopotutto la differenza è solo di durata; e molti si lamentano di non riuscire a dormire, ma nessuno di non riuscire a morire.

* * *

il mistero della morte è identico a quello della nascita: non è meno inquietante (anzi!) una persona che si forma, senza che sappiamo ancora chi sia, di una persona che scompare, lasciandoci però almeno chiara traccia di lei.

. . .

commenti:

helios65 17 aprile 2010 alle 20:38

il sonno non ci fa paura perchè presuntuosamente siamo sicuri del risveglio…

bortocal