aquile. borforismi 329 – 22 aprile 2010

wordpress giovedì 22 aprile 2010 – 11:50

il destino di chi pretende di volare alto spesso è di ritrovarsi solo.

ma mica è detto che poi si sia all’altezza della propria solitudine.

firdis 22 aprile 2010 alle 14:46

partendo da altezze piu’ o meno alte, aggiungo – non sempre all’altezza.

bortocal 22 aprile 2010 alle 21:28

sì sì, va benissimo anche questa precisazione per questo post molto autoironico…

firdis 24 aprile 2010 alle 12:12

Quindi, auguri!!!!!!!!!!!!!

cari cari auguri, Mauro.

bortocal 24 aprile 2010 alle 15:46

cari auguri a te, firdis: ci facciamo il canto e il controcanto anche nei compleanni noi due…

rebirth010 23 aprile 2010 alle 9:39

mi chiedo cosa altro possa fare chi è in grado di volare più in alto, se non restare solo

non è una consolazione, ma una constatazione

baratteresti questa condizione con il suo contrario?

io…