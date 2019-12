per quasi una settimana non ho scritto sul blog e dubito di ricominciare a farlo, certamente almeno nelle forme usate sinora.

in questi giorni mi sembrato importante dedicarmi ai nipotini che da qualche giorno sono stati qui da me, oppure ad aiutare Alex il muratore nel consolidamento e sistemazione della parete di sassi di una stanza del mio casone, più che a questo mondo virtuale – mi perdonino i miei amici di blog, che virtuali non sono, se finiscono anche loro nel mucchio.

c’è stata anche l’occasione di conoscere di persona gaberricci, a Trento, nello splendido MUSE, e di constatare che è perfino migliore dal vivo che nei post del suo blog.

il mondo virtuale comincia a starmi stretto, ma soprattutto comincio a starmi stretto io: la vecchiaia aiuta a vedersi dal di fuori, anzi in qualche modo ti costringe, perché si fa sempre più forte il divario fra quello che senti di essere (ma meglio sarebbe dire: essere stato) e il modo in cui reagisce il mondo a quel che dici e a quel che fai.

siccome siamo corpi, è facile pensare che la trasformazione del tuo corpo, che istintivamente rifiuti di riconoscere, sia il filtro deformante fra te e gli altri; ma siccome il corpo non è un filtro, ma siamo noi, si deve arrivare alla bortocaliana deduzione che siamo noi stessi l’unico filtro con gli altri, in altre parole che ci siamo trasformati nella lente deformante che ci allontana dal mondo.

sì, sono in crisi con me stesso: mi vedo sempre di più come un vecchio rugoso, un poco bizzarro, dalle idee un poco strampalate, che al massimo possono essere viste con curiosità, ma che non convinceranno mai nessuno forse perché non sono proprio degne di farlo; e dunque forse sarebbe il caso di smettere di predicarle in giro.

oltretutto in rete, con una contraddizione insanabile con l’analisi che si vorrebbe razionale che vede i tecno-feudatari signori della rete come i nuovi padroni del mondo, da combattere.

non scrivo queste cose per raccattare (forse) qualche commento che mi dica: Ma dai non è vero, in fondo è Natale – ah, ecco, dico io…

e diffido chiunque dal mettere un like auto-contraddittorio alla fine di un post in qualche modo autodistruttivo, che è soltanto un passo del mio diario introspettivo scritto per me stesso.

maledetto Natale, che fu il giorno della morte dolorosa di mio padre, 51 anni fa; e io ho trascorso anche quest’anno da solo l’ora di quella stretta finale della sua mano nella mia.

e la catena degli scomparsi che si lega a quella prima morte vissuta dal vivo e poi ripetuta troppe volte, come una lacerazione che ti consuma e di cui è impuro parlare, mentre la mente a sua volta si logora pian piano e diventa sempre meno presente.

costruire muri, un’amica me l’ha suggerito come possibile titolo di un romanzo, mentre le raccontavo della mia strana vigilia di natale passata a ripulire le vecchie pietre con una spazzola di ferro; ma qualcuno mi spiega che senso ha scrivere romanzi in questa primavera di dicembre, contemplando il declino di una autodistruzione in corso ben più che individuale?

aspiranti scrittori che scrivono per una posterità inesistente, romanzieri che sperano una immortalità della pagina in un pianeta dove la vita umana sta per finire?

altro pensiero bizzarro, vero?, che separa dai mortaretti dell’anno nuovo, imminenti e lugubri come non mai.

ma forse è meglio raccontare che, come ad ogni fine dell’anno, sono salito di nuovo a cima Lasdruna, una piccola vetta dei dintorni che neppure raggiunge i mille metri, ma che si affaccia sul lago e sulla pianura Padana: quest’anno, per la prima volta, non ero neppure da solo, ma eravamo un gruppetto di nove.

e al ritorno abbiamo trovato, nel recinto delle capre, un capretto di un giorno, che cercava di superare un difficilissimo scalino per rientrare nella stalla: una bella metafora.

per dire che la vita è bella proprio perché è imperfetta: sarebbe orribile, come gli auguri di Natale, se non ci fosse la malinconia a riempirla e a darle un senso.

e dunque piantiamola di lagnarci proprio dei problemi che invece le danno sapore e senso!

commenti miei, di questi e dei prossimi pochi giorni del 2019, qua e là in altri blog:

https://aldoanghessa.org/2019/12/24/auguri-2/

corpus05 26 dicembre 2019 alle 07:47

come lettore, sia pure a volte discorde, penso che gli auguri spettino anche a me.

li accetto volentieri e cercherò di essere all’altezza.

e li ricambio volentieri, anche se vedo che non ce n’è troppo bisogno…

comunque, ad meliora.

Anghessa 26 dicembre 2019 alle 13:13

I tuoi auguri sono graditi, sempre!

io mi trovo SEMPRE a mio agio con i…..rompiballe

AUGURI!

https://veronicaiovino.com/santuario-madonna-della-corona/

bortocal 23/12/2019 at 11:01

fantastico! neppure troppo lontano da casa mia, e neppure sapevo che esistesse!

grazie!!

Veronica 23/12/2019 at 16:59

Hai visto che “chicca”? 😜…

un’idea per un’escursione mattutina nel weekend…

ti è arrivato il commento al tuo articolo sul “dopo”?

Ti ho scritto stamattina ma ho il dubbio che non ti sia arrivata la notifica 😪

bortoround 25/12/2019 at 06:11

combinerò volentieri l’escursione con una traversata in battello del lago di Garda, possibilmente, per aggiungere incanto a incanto, bisogna soltanto che trovi dei bus in orario compatibile da Torri del Benaco a Caprino Veronese.

vero che in questo modo faccio la parte del pigro che arriva al santuario dal percorso più comodo, ma magari la scalinata me la faccio prima in discesa e poi in salita, eheh.

quanto alle notifiche…: pensa che mi è arrivata quella del tuo like a questo mio commento, ma non quella della risposta; tanto che mi sono detto: che strano che non c’è risposta; risultato: la notifica (mancata) come dissuasore ,-) ; ti direi di controllare le tue impostazioni di blog sui commenti; sempre che il problema non sia soltanto mio…

poi stamattina ho deciso comunque di venire a guardare i commenti al tuo post ed eccola qua!

al mio blog05 le notifiche dei commenti arrivano (è che sono rarissimi! a parte te), ma fanno capo ad una mail che uso soltanto per questo blog e apro abbastanza di rado; aggiungi che in questi giorni ho qui da me mio figlio e famiglia, e i nipotini hanno preso il posto del blog, tranne quando mi sveglio presto, come oggi.

ho appena visto che c’è un’altra risposta, di là, e ora vado a vedere.

sono ancora in tempo a dirti buon Natale, Veronica!

bortocal15 25/12/2019 at 07:59

a proposito di notifiche: dopo il mio commento di poco fa, mi è arrivata una richiesta di iscrizione dal tuo blog: ma chiede di iscrivermi al singolo post, non al blog come si fa di solito.

iscrivendomi, ho trovato da parte altre richieste di iscrizione mie ad altri post tuoi, che non erano state “confermate” da me (???).

probabilmente quando mi arrivava qualche richiesta simile la trascuravo, sapendo di essere già iscritto…

ecco che stiamo facendo qualche passo avanti nella soluzione del busillis…

Veronica 25/12/2019 at 08:09

Questa è davvero bizzarra🤔… in teoria non dovrebbe essere così… se ti iscrivi lo fai per tutti gli articoli…

risolveremo anche questa comunque grazie per tutto l’aiuto che mi stai dando se non fosse per te non mi accorgerei di nulla 😂😊😉

Veronica 25/12/2019 at 08:06

Diventerò pazza appresso alle impostazioni di questo pazzo blog 😂😂😂😂…

comunque appena ho un attimo di tempo vado a controllare tutto… non perdo la speranza 😅

Quanto al tuo ritardo nella risposta non ti preoccupare assolutamente hai motivi più che validi per trascrivere il blog 😁

L’idea del Santuario più lago di Garda è assolutamente fantastica tra l’altro è un’altra delle meraviglie in cui non sono mai stata (ci sono andata sempre vicinissima… l ultima a Gardaland con i miei due figli ma non ho fatto in tempo a vedere il lago…)

Anche io faccio ancora in tempo a farti gli auguri prima di essere risucchiata nel pranzone infinito di Natale 😂😂😂😂

Tanti cari auguri Mauro, nella lista dei desideri del 2020 inserirò un caffè reale con te in qualsiasi parte del mondo o d’Italia sappilo ❤

bortocal15 25/12/2019 at 08:25

carissima Veronica, io sono a mezzora di macchina da Salò, e non posso credere che tu non abbia mai visto il Lago di Garda; prenotati per un weekend a casa mia con tutta la famiglia, posto ne ho, e ci faremo tutti assieme dei giri fantastici e delle camminate favolose: tra l’altro non ho mai fatto la salita da Campione a Tremosine e non mi va di farla da solo.

intanto, mi permetto di darti un piccolo assaggio di una passeggiata molto soft:

https://www.youtube.com/user/bortocal/search?query=Limone

quanto alle notifiche, siamo al delirio puro: adesso che mi sono iscritto a questo post, mi è arrivata la notifica del tuo commento di risposta che ti allego.

però. se vengo qui sul blog non lo vedo!!!!

scusami tanto, ma mi scappa perfino da ridere

magari le impostazioni sbagliate sono le mie? ti risulta il problema con altri?

ecco il commento a cui sto rispondendo; ma magari appare tra un po’, come ha fatto un’altra volta e si diverte a prenderci in giro! …

bortocal15 25/12/2019 at 08:29

ecco, come volevasi dimostrare…

adesso il commento è comparso, assieme anche al secondo commento.

in compenso è sparito il tasto “rispondi”.

ma hai pagato qualcuno per questo? è troppo delirante… 🙂