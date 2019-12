grob blog. borforismi 330 – 27 aprile 2010

cor-pus-zero

che il proprio blog semichiuso e moribondo su blogs.it sia preso di mira da commenti di pubblicità alla Rolex firmati “maria”, che cercano di stimolare improbabilissimi acquisti on-line di simile merce da parte dei miei occasionali lettori, mi pare un segno certo della gravità della crisi economica mondiale. 😉

non solo perché io per primo e i miei blogger per secondi non siamo gente da Rolex; ma poi perché normalmente chiedo ai miei lettori di prendersi tutto il tempo che occorre, se proprio insistono a leggermi, e di lasciar perdere l’orologio, ma piuttosto di perdersi in post dalla lunghezza spesso senza tempo, oppure viceversa fulminanti nel giro di un secondo o due, neppure ben misurabili…

in crisi sembrano i prodotti di lusso ed evidentemente anche il blog è un prodotto di lusso, riservato sia ad autori sia a lettori sfiziosi…