Marx non esiste. borforismi 331 – 27 aprile 2010

martedì 27 aprile 2010 – 7:34

il tempo non esiste.

però ha un valore economico immenso ed è il fondamento dell’economia.

il plusvalore di Marx altro non è infatti che un abuso di tempo.

chi comprende questa contraddizione intuisce qualcosa dell’essere umano e del mondo.

* * *

certo, se il tempo non esiste e il tempo è la base del valore, allora anche il valore non esiste.

. . .

commenti:

rebirth010 27 aprile 2010 alle 13:55

il tempo esiste, eccome

dillo alle mie rughettine…

esiste eccome, dillo ai miei allievi, che contano i minuti alla fine della lezione…

(come io, del resto, conto i giorni che mancano alle vacanze estive)

bortocal 27 aprile 2010 alle 19:04

oh, le tue rughettine non rendono l’esistenza del tempo più certa di quella di dio…

del resto noi stessi possiamo pensare di esistere solo fino al momento in cui non ci…