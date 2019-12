può essere soltanto italiana l’idea che chi si ostina a non avere una televisione sia costretto ogni anno a un percorso ad ostacoli per dichiararlo, come se non dovesse bastare averlo dichiarato già l’anno prima e non avere acquistato alcuna televisione nell’anno trascorso.

le istruzioni qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/canone-tv/dichiarazione-sostitutiva-canone-tv

e soltanto italiana anche l’idea che la via principale per farlo è di mandare una raccomandata senza busta all’Agenzia delle Entrate: operazione che si deve fare rigorosamente online, non senza difficoltà e ad un costo quasi doppio di una raccomandata normale con un sito, privato!, abilitato ad hoc; e io aspetto ancora l’inchiesta giornalistica che mi dica di quale amico di Renzi è la società che ha trovato un modo tanto facile di fare soldi.

. . .

ma mandare la disdetta RAI direttamente via internet non è assolutamente impossibile: è stato soltanto reso il più astruso immaginabile, e ogni anno va fatto in un modo diverso dal precedente.

ma archiviamo l’odiosità di uno stato che si rivela nemico dei cittadini dissidenti, perché rifiutarsi di avere una televisione è oggi il massimo del dissenso praticabile (perfino superiore alla scelta mia di ritirarsi, perdipiù, a vivere in un paesino di montagna di 16 abitanti).

ora relaziono su come fare, scrivendo passo passo quel che succede a me.

. . .

la prima tappa, da compiere entro il 31 gennaio – ricordo che la scadenza è questa – quest’anno è fornirsi di una identità digitale o SPID.

si può tentare di farlo da soli online, ma la cosa non si è rivelata per me troppo semplice; e siccome si può farlo anche alle Poste, gratis (altri facilitatori sono a pagamento) ho pensato che tanto valeva approfittare dell’ufficio postale locale, che ho immaginato sarebbe stato semi-deserto verso mezzogiorno – infatti! – e della cortesia dell’impiegato:

in ogni caso, anche facendo l’operazione da casa, poi bisogna andare a farsi riconoscere personalmente da qualche parte, con codice fiscale e documento di riconoscimento; quindi perché non fare tutto dall’ufficio postale addirittura?

l’impiegato sapeva il da farsi ed è arrivato prima lui a concludere dal suo pc che io dal mio cellulare.

. . .

ed ecco fatta in circa 10 minuti la prima parte di questa operazione, che è consistita nel registrarsi (eventualmente anche da casa) e poi nel farsi riconoscere presso le Poste.

ottima occasione per me, oltretutto, per una sgambatina di un paio di km di mezza montagna e non troppo dislivello, sia in andata (in discesa) che al ritorno (in salita): aria pulita, panorami, campi…

intanto è arrivata via mail una password provvisoria e via cellulare anche un ID; da casa, col pc, ho tentato varie volte di combinarli fra loro, per modificare la password sostituendola con una personale, ma il sito rifiutava di riconoscere i numeretti e le sigle che gli davo: un po’ mi sentivo tonto io, un po’ imprecavo; comunque al quarto tentativo ci sono riuscito, o meglio le Poste hanno deciso di accettare il numero, sempre diverso ogni volta, che mi davano per entrare.

ora però ho una password segreta, tutta mia, che sono subito corso a segnarmi anche da qualche altra parte.

. . .

bene, credo che tutto questo mi sia costata un’oretta, ma ne valeva la pena, ho pensato, perché adesso ho un’identità digitale definita con la quale potrò gestire online tutti i miei rapporti con la burocrazia statale.

ma no! mi è arrivata nel pomeriggio una mail lunghissima di felicitazioni delle Poste che mi annunciava che adesso mi sono registrato presso di loro e che quindi posso finalmente ottenere il mio SPID tramite apposita procedura…

siccome è giusto che ogni giorno abbia la sua pena, ma non più d’una, e domani non ne sono ancora previste altre, ho deciso di rinviare il resto dell’esercizio di ginnastica burocratica online al 29 dicembre.

. . .

quindi, se qualcuno davvero mi leggesse per sapere come si fa a fare la disdetta RAI di un abbonamento che del resto non abbiamo neppure, per passare alle prossime tappe abbia pazienza di aspettare i prossimi post sull’argomento; e intanto gli consiglio di curare questi primi passaggi anche per sé.

avrà spalancata la strada per arrivare al suo SPID, che certo si scrive in questo modo per far sapere che quella via non è speedy affatto.