un troll lo è per vocazione, per un bisogno irresistibile di odiare, annidato nei meandri della sua psiche, per l’identificazione profonda del suo io non con se stesso (di cui dubita), ma col disagio ben più visibile e palpabile che provoca negli altri.

ma questo non toglie che chi è più lucido di lui sappia utilizzare questa sua particolare conformazione – per non dire deformazione – psichica a proprio vantaggio.

e questo è esattamente il rapporto che nella politica italiana, dopo agosto, è venuto a crearsi fra il troll Salvini e il primo ministro Conte, che Salvini – sbagliandole tutte – sta elevando a suo antagonista.

a ben guardare anche Conte è una macchietta, uno schizzetto caricaturale che abbozza una imitazione di quell’altro vero statista pugliese che fu Moro; ma come brilla la moderazione tutta democristiana di Conte, il suo parlar felpato senza alzare i toni, con cui sa seppellire l’avversario sotto una sfumatura lessicale, rispetto alla grossolanità da maschera comica del leghista smargiasso!

degno di stare accanto al dottor Balanzone o a Capitan Fracassa (con cui condivide titolo e grado), come grottesco burattino che spara fendenti a vanvera senza colpire mai veramente nessuno nel teatrino della politica italiana.

non ci fosse Salvini, Conte avrebbe dovuto inventarlo: chi può seriamente preferire Salvini a Conte, se l’alternativa è questa? è Salvini che tiene Conte in piedi!

non tanto nel potere reale, dato che Salvini l’hanno scaricato tutti, ma proprio tutti, ed è soltanto un fantasma che si crede vivo, ma perfino nell’opinione pubblica, che sta cominciando a stancarsi di lui, stabilizzando i consensi convinti attorno ad un terzo scarso e declinante dell’elettorato attento alla politica, cioè forse ad un sesto reale degli italiani.

. . .

detto questo, allora Salvini sta assolvendo egregiamente al compito che è già stato per vent’anni di Berlusconi: fare il drappo rosso (ma in questo caso nero) che si agita davanti al toro per tenerlo distratto.

la funzione di questi leader della destra mondiale come Trump, Johnson, la Le Pen, Salvini (con l’eccezione dei leader veri di destra come Putin o Erdogan) è quella di spararle continuamente grosse, di creare una indignazione continua, peraltro declinante nell’assuefazione, di spingerci come nostalgici del piccolo e buono mondo antico a rivendicare il buonismo del politically correct, mentre il mondo ci si inferocisce attorno senza che noi possiamo o sappiamo farci niente.

e intanto ci impediscono di ragionare sui problemi veri, che sono il riscaldamento globale, la moltiplicazione della diseguaglianza sociale con la creazione di potentati personali che sono autentici nuovi poteri feudali nella filigrana sempre più trasparente degli stati democratici, la tenaglia schizogenica tra disoccupazione e sviluppo dei consumi, le discriminazioni etniche e anche quelle legate alle identità sessuali, la crescita di una insofferenza di massa verso le forme di pensiero non conformi, la distruzione sistematica e ben perseguita della scienza e della cultura, la diffusione di forme di tossicodipendenze di massa che minano oramai alla base la convivenza sociale.

. . .

ma questo abbozzo di analisi non sarebbe completo se non facessimo ancora un passetto più avanti, verso una constatazione che ci è così sgradevole che facciamo fatica ad accettarla.

proprio perché sono così, proprio per la loro inconsistenza umana, proprio per la loro ignoranza esibita, la loro grossolanità manifesta, per l’arrogante sicumera che è poi la caricatura del maschio bianco ipocondriaco di mezza età, queste figure hanno successo.

e questo significa una cosa sola: che non soltanto la massa si sta impoverendo relativamente dal punto di vista economico, proprio quando si è creata la convinzione soggettiva che tutto le sia dovuto, ma che sta diventando anche più triste ed ignorante che mai.

. . .

la deprivazione culturale è stata costruita nell’ultimo decennio non più soltanto con i media tradizionali, già maestri dell’intrattenimento condizionante delle masse di debole cultura e di povere capacità intellettuali, ma con la conquista e lo stravolgimento di internet, da strumento di diffusione dal basso della cultura condivisa a strumento semplificatore per eccellenza della comunicazione, via via ridotta a tweet, a selfie, a whatsapp.

questo capovolgimento delle speranze suscitate da internet, salutata vent’anni fa come la base per la nascita di un nuovo illuminismo, è avvenuta sotto i nostri occhi, senza che la massa se ne rendesse conto: come pecore siamo tutti, qual più qual meno, migrati verso i nuovi social della comunicazione sincopata, e non abbiamo capito che questo stava costruendo nel profondo una opinione pubblica becera, afasica, egocentrica e senza nessuna visione che non fosse quella della nullità del proprio ego, elevato a tutto.

. . .

termino qui: manca qualcosa?

certo che manca! sì lo so, ma quel che si dovrebbe dire a questo punto, onestamente non lo so dire: non ho soluzioni.

chi le ha, si faccia avanti, che qui siamo pronti a demolirle subito, se sono delle mere illusioni o delle parole al vento.