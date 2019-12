cor-pus-zero

wordpress martedì 4 maggio 2010 – 6:53

la fede, che a volte le suscita, sa degradare ogni virtù.

infatti vivere onestamente per fede è come essere onesti per conformismo.

sì, la fede degrada tutto quel che di buono produce.

(anche se a volte bisogna accontentarsene, per come è miserabile l’essere umano, dato che per alcuni non c’è altro modo di migliorarli un po’).