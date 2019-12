finirlo, anche se anno bisesto anno funesto finire anche la casa, o almeno quel pezzo di casa che ho iniziato a ristrutturare quattro anni fa: cinque anni di schiavitù per una casa possono bastare allargare il mio pollaio e forse forse adottare anche delle capre riuscire a far produrre l’orto quest’anno, e intanto finire di mangiare le patate che sono avanzate dal raccolto dell’anno scorso. tornare in India per l’ottava volta: adesso l’India nord-occidentale tornare anche in Germania, per qualche giorno: Stuttgart, per un pieno di ricordi e nostalgia, ma anche il nord, che non conosco liberarmi dei sensi di colpa ecologici per i miei viaggi: dopotutto le migliaia di euro investiti in pannelli solari e riscaldarmi senza emissioni di CO2 mi danno un diritto compensativo a qualche viaggio quasi tutto su mezzi pubblici? senza essere considerato una Umweltsau, come si dice in tedesco, cioè una troia ambientale… liberarmi a poco a poco del blog e trovare qualche altro modo per sfogare la mia voglia di scrivere: magari parlare, invece; e scrivere di meno per leggere di più. aspettarmi tutto quello di buono quello che non posso propormi io e accettarlo a cuore aperto trovare ancora per caso poesie belle come questa che segue.

con la quale saluto il mio congedo dal 2019.

. . .

Il figlio ha compiuto quello che un figlio deve compiere

alla morte di suo padre.

Tu ora incontrerai i nostri antenati

e con loro parlerai anche di questo.

Tu lasci in terra chi ti aiuta nel tuo nuovo cammino.

Tu hai vissuto sempre da vero uomo.

Che il traghettatore ti apra la porta, che la nuova vita ti sia benevola.

Addio

canto popolare dei fon del Dahomey

lo dedico non a me stesso, ovviamente – spero -, né a nessuno in particolare.

la considero un buon augurio per ogni rito di passaggio, e anche quello ad un anno nuovo, nel suo piccolo, lo è.

Guten Rutsch ins neue Jahr! buona scivolata nell’anno nuovo, come si dice in tedesco.

. . .

qualcuno mi suggerisce che questa strana espressione sia legata alle libagioni troppo abbondanti con cui loro lo festeggiano e alla derivante instabilità su quei terreni ghiacciati (una volta).

ma voi arrivateci da sobri al 2020: avremo bisogno di tutta la nostra lucidità e di tutta la nostra intelligenza; 500 anni fa, nel 1520, Magellano era nel pieno del primo giro del mondo della storia e ci avrebbe rimesso le penne soltanto l’anno dopo.