Trump deve la sua elezione anche a Facebook che permise una campagna elettorale mirata verso certi settori di elettorato stomacati dal bellicismo soft della Clinton e dal rischio che una sua eventuale presidenza vedesse crescere le tensioni con la Russia in maniera insopportabile: fu lo spostamento di piccoli settori pacifisti qua e là a determinare certamente la vittoria di Trump in alcuni stati chiave, e peraltro di minoranza su scala nazionale.

ma alla sua rielezione di quest’anno a novembre quei gruppi non servono più: niente sarà più certo del consenso attorno ad un presidente che guida un paese in guerra, dopo avercelo intenzionalmente portato, e molto più solido un appoggio bellicista di massa, verso un nemico nuovo, l’Iran.

. . .

ma davvero Trump, pur di farsi rieleggere, vuole portare l’America ad un rischio di guerra globale?

ora contro l’Iran, che è alleato di Russia e Cina e stava giusto facendo manovre militari congiunte nel Golfo Persico, mentre la Russia annuncia di avere costruito il missile più potente di sempre e la Corea del Nord rompe la tregua unilaterale dell’anno passato per riprendere la sua particolare corsa agli armamenti? di paese che comunque è alleato della Russia e della Cina…

uccidendo prima l’uno e poi qualche altro dei leader reali della strana democrazia teocratica sciita iraniana, Trump forse ha voluto lanciare un messaggio di intimidazione al possibile fronte globale avversario, oltre che creare nel suo paese il clima politico giusto per essere rieletto?

. . .

nel caos della situazione mondiale, ben rappresentato anche dal suo personale caos mentale, è difficile dirlo: infatti, contemporaneamente, Trump va ad un congresso di suoi sostenitori evangelici – cioè luterani – per sostenere che questi omicidi, ben poco coerenti col quinto comandamento cristiano, sono azioni fatte per proteggere la pace e anzi impedire la guerra.

ma sono menzogne propagandistiche di routine, si direbbe, per un presidente che ha reso di routine il concetto di vendetta nel quadro del suo America first., attraverso uccisioni simbolicamente ordinate dal suo campo di golf.

tutto resta indecifrabile e male interpretabile, perché malcalcolato, si direbbe e deciso ad istinto.

. . .

in nome della sua pace omicida Trump manda intanto 2.500 soldati in più in Iraq, mentre la coalizione internazionale che interviene in quel paese a fianco degli USA sospende il programma di addestramento delle forze di sicurezza irakene contro l’ISIS.

intanto la decisione turca di intervenire militarmente in Libia apre un secondo fronte di una potenziale guerra globale almeno nel Medio Oriente:

ma in questo caso la guerra sarà tra alleati americani, tra Turchia, pro Serraj, ed Egitto, pro Haftar, che già si combattono da mesi per interposte milizie libiche e per decidere se la rinascita islamista sunnnita della regione debba essere a guida araba o di un rinato impero ottomano, cioè turco, che comincia a riprendersi dopo un secolo l’ultima regione araba che gli venne portata via (dall’Italia=.

ma nel caos di quella regione e mondiale da questa contraddizione non si esce: chi agisce contro il maggior nemico dell’ISIS sunnita, cioè contro il fronte sciita iraniano-siriano, agisce anche come alleato del califfato islamista.

e una guerra mondiale classica di uno schieramento contro l’altro è diventata impossibile, perché l’unica oggi realistica è quella di tutti contro tutti…

. . .

analisi troppo complesse per un elettorato guidato da facebook, il regno virtuale degli incolti: basta esaltare la rozza violenza, l’omicidio mirato, sventolando rosari o bibbie evangeliche, per acquistare consensi.

c’è stato soltanto un caso recente di mancata rielezione di un presidente americano in carica – di solito gli USA, questo faro della democrazia mondiale, si sono sempre storicamente liberati con l’omicidio politico di qualche presidente diventato scomodo o di qualche candidato che rischiava di diventarlo: scelta molto più adatta alla civiltà dei cowboy e dei gangster.

però, però: Carter, appunto, pagò nel 1979 l’incapacità di liberare gli ostaggi americani in Iran, con la sconfitta elettorale che aprì le porte all’elezione di Reagan e in prospettiva alla svolta mondiale verso il crollo dell’Unione Sovietica e il trionfo del neo-liberismo.

. . .

vedremo se la rozza reazione istintiva e non calcolata, almeno in apparenza, di Trump gli porterà davvero massicci consensi americani: certamente sta avvenendo al momento, ma la domanda è se succederà anche sulla distanza un pochino più lunga dei dieci mesi che ci separano dalla sua rielezione?

oppure gliene porterà via giusto quei pochi che serviranno a liberarsi definitivamente del sovranismo americano e ad aprire una nuova fase storica nel mondo?

ne dubito, visto che intanto stiamo precipitando nel riscaldamento globale: che è il motore principale del caos nel quale trionfano i sovranismi populisti di menti umane altrettanto surriscaldate.