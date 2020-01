lasciate perdere tutto il resto, oggi, le altre notizie, propinateci in primo piano da una stampa indegna, non so più neppure se allo scopo di distrarci o per stupidità pura, o almeno le lascio perdere io.

la vera notizia è nel fatto che a Sidney le temperature hanno raggiunto 49 gradi –

49 gradi, mentre l’Australia brucia, e gli impianti di condizionamento stanno per saltare, minacciati da interruzioni della corrente elettrica, dato che gli incendi hanno distrutto alcune centraline; per 100mila persone di tre stati australiani diversi è arrivato l’ordine di evacuazione:

la catastrofe perfetta per un popolo che ha letto da poco, anche lì, come capo del governo un negazionista climatico.

ma a Sidney sono 5 milioni di abitanti sotto un rischio a questo punto quasi mortale, e una delle città più belle del mondo è a rischio di distruzione per il fuoco, peggio che Venezia per l’acqua.

. . .

il pianeta intero mi riguarda, ma non per un astratto dovere morale alla John Donne: la campana sta suonando proprio per tutti noi ed è una campana a martello, che preannuncia l’uragano; sperando che non diventi presto la campana a morto che non potrà suonare più nessuno.

il mondo intero è cosa che mi riguarda: la mia seconda figlia è appena tornata dall’Australia, dove era tornata anche a rivedere i luoghi dove aveva lavorato ed abitato dieci anni fa e re-incontrare vecchie amicizie, forse sul punto di diventare profughi ambientali come un qualunque arabo di Siria.

ma la mia terza figlia ritorna oggi ad Abu Dhabi, sul golfo Persico, e il mio cuore di padre trema, mentre sospendo per prudenza l’acquisto del biglietto aereo previsto per andare a trovarla a fine mese.

notizie un poco grottesche, vero?

in un mondo che rapidamente brucia come fosse una semplice fascina di quelle che ieri notte bruciavano per tutta la piccola frazione in un bidone nel cortile di casa mia per preparare le braci su cui cuocere le salamine:

noi siamo ancora felici, quassù in montagna, stupidamente felici ed inconsapevoli del cancro che divora l’organismo del pianeta Terra: ma quanto durerà ancora?

in una temperatura insolitamente mite abbiamo festeggiato il Canto della Stella, la versione vanamente cristianizzata di probabili tradizioni più antiche, come dimostra il susseguirsi di canti profani dopo quelli di chiesa, e intanto i gatti stanno andando in amore con un mese e mezzo di anticipo.

cantavano in una trentina, venuti di frazione in frazione della piccola valle, avvolti in anacronistici tabarri, che solo qualche raffica di vento che scendeva dal Monte Castello poteva ancora giustificare:

Buon anno a chi è felice nella vita…

Buon anno alla spigliata gioventù…

Un’altra primavera è già sfiorita…

Buon anno a chi vent’anni non ha più…

A chi, sognando, insegue una chimera

a chi, nel cuor, non ha speranza alcuna…

La vita è bella e ancor ti dice “Spera

buon anno… buona fortuna”.

. . .

immagini della mia esplorazione di Sidney nel 2008: