si moltiplicano le analisi sulla scelta americana di ammazzare quello che era di fatto il numero due del governo iraniano, il generale Soleimani, con un crimine del tipo di quelli a cui ci aveva abituato la CIA dei suoi anni d’oro; ed ora se ne sa qualcosa di più.

devo quindi rettificare la mia affermazione, nel post che avevo scritto a caldo, che questa sia stata una “rozza reazione istintiva e non calcolata” di Trump: avevo prudentemente aggiunto: “almeno in apparenza”; infatti adesso si sa che la decisione fu presa al massimo livello in una riunione congiunta del governo americano svoltasi a fine dicembre, presenti almeno, oltre al presidente, il vice, il Segretario di Stato e la nuova direttrice della CIA, Gina Haspel, esperta di tortura, e nominata da Trump, nonostante la richiesta al Tribunale dell’Aja di incriminarla come criminale di guerra: si tratta di un cospicuo team di falchi trumpisti, ma tuttavia la decisione, a modo loro l’hanno meditata, non è stato un colpo di testa.

– spero che questa foto della Haspel da giovane, diffusa da un sito turco, sia un fotomontaggio.

non lo è certamente questa:

. . .

e del resto l’individuazione dell’Iran come paese nemico degli USA non è una esclusiva di Trump, ma è stata anche di Obama, pur se indubbiamente cambiano completamente i modi dei due presidenti di affrontare quello che è un problema dal punto di vista americano.

così come evidentemente non sono improvvisate le minacce di distruzione, fra l’altro, dei principali beni culturali della Persia: altro crimine di guerra evidente, se venisse realizzato.

insomma, il tutto concordato in una riunione di governo ai massimi livelli: vero che questi consiglieri se li sceglie lui a sua immagine o per l’abilità di dirgli sempre di sì, ma l’immagine del Trump pazzoide non è troppo vera; vera è la sua indole criminale, questo sì.

. . .

il 28 dicembre c’era stato un altro attacco, con una trentina di missili, a Kirkuk, nel nord dell’Iraq, ad una base USA, dopo qualche altro meno grave ad altre basi nei mesi di novembre e dicembre: questo, con una vittima americana e diversi feriti; e gli USA avevano accusato le milizie sciite sostenute dall’Iran di averlo compiuto, anche se nella zona sono comunque ancora attive cellule dell’ISIS.

la riunione del governo americano per decidere le reazioni era stata il giorno successivo.

ma il 30 dicembre vi era già stata una reazione americana con diversi raid contro 5 basi di queste milizie in Siria e in Iraq, che avevano provocato 25 morti.

quindi si potrebbe dire che vi era stata già una rappresaglia su rapporto 1:25, perfino superiore a quello di 1:10 che applicavano i nazisti.

. . .

vero che in occasione dei funerali delle vittime migliaia di manifestanti avevano attaccato l’ambasciata americana a Tehran, mettendola in grave pericolo; tuttavia non vi erano state altre vittime dalla parte americana.

Trump aveva twittato il 31 dicembre: “L’Iran ha ucciso un contractor americano, e ne ha feriti tanti altri. Abbiamo risposto con forza, e lo faremo sempre. Ora l’Iran sta orchestrando un attacco all’ambasciata degli Stati Uniti in Iraq. Saranno ritenuti pienamente responsabili. Inoltre, ci aspettiamo che l’Iraq usi le sue forze per proteggere l’Ambasciata, e sono avvisati!”

ma l’ordine di liquidare Soleimani era già partito, probabilmente, dato che l’uccisione di un uomo altamente protetto non si improvvisa e soprattutto non si realizza in pochi giorni.

c’è da chiedersi, allora, quali siano state le cause reali di questa decisione, che ha preceduto a quanto pare, le manifestazioni iraniane contro l’ambasciata americana, che quindi sono state utilizzate come pretesto per giustificare l’omicidio.

del resto parla da sola la coincidenza temporale con le esercitazioni navali congiunte Iran, Russia, Cina nel Golfo Persico, svoltesi del 27 al 30 dicembre.

. . .

il capo del governo iracheno, Adel Abdul-Mahdi, peraltro alleato degli Stati Uniti, per così dire, qualche altro dubbio se lo è fatto venire, in una pubblica dichiarazione:

E menzionerò questo, perché venga registrato nella Storia: avrei dovuto incontrare Soleimani la mattina in cui lo hanno martirizzato. Avrebbe dovuto portare con sé la risposta a un messaggio dell’Arabia Saudita, che noi stessi gli abbiamo consegnato.

ha cioè rivelato che stava per incontrarlo il giorno stesso che è stato ucciso, il 3 gennaio, venerdì mattina: il generale dunque era in missione diplomatica e, dopo essersi recato a Damasco, per valutare la situazione col leader di quel paese, alleato dell’Iran, stava per portare la risposta iraniana ad un messaggio che lo stesso Abdul-Mahdi aveva rivolto ai sauditi, “per trovare un accordo in Iraq e nella regione”.

l’azione americana serviva dunque anche ad impedire un accordo regionale fra le tre principali potenze protagoniste della guerra in Siria e in Iraq?

difficile dirlo, al momento; ma ne fa dubitare il tono minaccioso e non giustificato usato da Trump verso il governo iracheno, come se la prospettiva di una simile pace potesse tagliare fuori gli USA dal Medio Oriente, proprio mentre l’Iran stringe una potente alleanza militare di fatto con Russia e Cina.

. . .

intanto l’uccisione del generale iraniano a Baghdad ha dato un primo risultato: una mozione approvata dal parlamento di quel paese che chiede al governo di far ritirare le truppe americane dal paese.

mozione platonica, dato che non risulta neppure che Trump abbia chiesto il consenso iracheno nel decidere di aumentare di qualche migliaio di soldati il contingente in quel paese, però significativa.

se è vero che si stava profilando un quasi impossibile accordo di pace fra Iran, Iraq, Siria e Arabia Saudita lo vedremo presto, dato che le convulse mosse americane, che rischiano di mettere a ferro e fuoco non più soltanto la Siria e l’Iraq, ma anche l’Iran, accelereranno i tentativi di concludere questo accordo, piuttosto che ostacolarlo.

. . .

certo, la politica aggressiva di Trump è in grado di infliggere gravi danni agli stati che considera propri avversari, ma la tecnica di costruirsi attorno una rete di nemici o anche soltanto di spaventati, costringendoli quasi a mettersi d’accordo, rappresenta strategicamente la via maestra del suicidio americano.