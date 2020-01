caro blogger bortocal,

io sono uno dei tuoi lettori, oltre che il tuo autore – e non intendo dire che ti leggo mentre ti scrivo, perché questa lettura dell’autore non conta, è troppo offuscata dal narcisismo dello scrivano -, ma che ti leggo quando ricevo un commento o, in mancanza, un like, cercando di capire l’effetto che quel che hai scritto può avere fatto su quel lettore (e magari con l’occasione ti rifinisco, così che spesso rimane sul blog un post che nessuno ha letto in quella forma precisa), e dunque ti leggo proprio come lettore, o almeno cerco di farlo – e devo dirti che i tuoi ultimi tre post su Trump e l’Iran non mi sono piaciuti affatto.

hai oscillato tra punti di vista incoerenti, hai fatto da cassa di risonanza acritica ed emotiva all’interessato tambureggiare guerresco dei media, hai poi cercato di attribuire la tua confusione di giudizio alla situazione difficile da interpretare.

ma alla fine i tuoi allarmismi si sono rivelati di carta, perché, in apparenza almeno, ammazzato Soleimani, l’escalation non è scattata, dopo la salva di missili iraniani di risposta – che ha abbattuto per errore un aereo ucraino, così che gli unici a rimettersi sono stati i 170 innocenti che ci viaggiavano su, se non mettiamo di conto anche le decine di iraniani che si sono schiacciati fra loro nella calca dei suoi funerali.

ma, come mi scrive un blogger, che preferisce commentarmi via mail:

Io non mi fiderei tanto di Trump. Oggi pare abbia un po’ mollato ma in realtà è una trappola. Chiaramente l’Iran non può limitarsi a lanciare qualche razzo e dichiarare vendetta compiuta. Lui invece si presenta come quello che vuole la pace così che possa fare la vittima a breve. Ce li vedi gli americani che fanno la valigia e lasciano il Medio Oriente?

. . .

posso giustificarti pensando che come padre sei piuttosto agitato dal fatto di avere una figlia ad Abu Dhabi, praticamente nel teatro stesso di una eventuale guerra futura, e anche preoccupato per il fatto che intendi andarla a trovare il mese prossimo, e dunque potresti trovarti in zona di guerra anche tu, ma – devo dirtelo senza acrimonia -, al netto di tutti questi fattori, mi pare che il tuo acume critico stia perdendo smalto e non sia più quello di una volta, ammesso che sia poi stato mai brillante – anzi, a pensarci bene, non eri certamente più lucido qualche anno fa e ti sei bevuto molte bufale propagandistiche.

non ti pare quindi il caso di fermarti a riflettere?

forse c’è qualche fattore globale della tua confusione che ti sfugge: forse, è andato in crisi proprio il cosiddetto pensiero critico, a cui tu tanto tieni e di cui vorresti dare un esempio modesto, ma non del tutto trascurabile…

prova a pensare a questo punto: che senso ha il pensiero critico individuale, ma anche di gruppo, nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale? – la scrivo con le maiuscole come doveroso, in segno di rispetto, verso la nuova divinità.

sei davvero sicuro di potere competere col tuo QI inevitabilmente corroso dagli anni e comunque non al livello della genialità, con la potenza di calcolo quasi illimitata delle reti neuronali artificiali che oramai decidono tutto quello che veramente conta nell’interesse di chi le possiede?

non ti pare che oramai la scena delle vicende umane, di cui anche tu scrivi, sia ridotta ad uno spettacolino per infanti da intrattenere in qualche modo, mentre le vere decisioni vengono prese altrove?

pensi che alla rete che governa il mondo faccia davvero qualche differenza se un particolare generale iraniano è vivo oppure morto oppure se l’imperatore pro tempore è uno squilibrato oppure no?

. . .

e tu, perché non provi a mettere d’accordo l’analisi pessimista della realtà del potere con la voglia adolescenziale di contestarla?

hai risposto poco fa ad un commentatore intelligente che ti faceva notare il tuo errore:

Per gli Stati Uniti la scelta [di uccidere il generale iraniano Soleimani] è senza dubbio razionale, soprattutto finché le perdite continuano ad essere di altri.

con una tua presa di posizione piuttosto romantica:

d’impulso vorrei dirti che hai ragione, anche perché ho l’impressione che i miei post su questa vicenda siano tutti sbagliati tranne che sul punto fondamentale, cioè che Trump è un omicida, assassino politico, in pratica un terrorista autorizzato.

però – errori miei di valutazione a parte – mi trattengo.

e non per il fatto che è oggi che apprendo che 700 psichiatri americani hanno scritto una lettera al Congresso chiedendo di sottoporre ad un esame clinico il presidente, dato che ad una osservazione empirica appare loro caratterizzato da instabilità mentale; in fondo questa definizione è troppo labile, non capisco bene che cosa intenda e soprattutto mi pare che la forza del potere imperiale sia tale da reggere bene anche le bizze caratteriali dell’imperatore, come bene dimostra la storia; anzi, forse gli imperatori che hanno realizzato le imprese più grandiose sono stati sempre i più instabili.

peggio ancora, ritengo che chi si candida a gestire un impero debba necessariamente avere qualche grave turba psichica, quanto meno debba essere anafettivo, ma tutto il resto può venire in più, come accessorio: ritengo che il potere politico sia necessariamente psicotico.

e qui siamo al motivo fondamentale per il quale vorrei dirti di no: perché è terribile questa riduzione della politica a pura violenza psicotica, e può pure avere successo nel breve periodo, chi dice di no è un illuso, anche se in tempi storici è sempre e comunque destinata alla sconfitta: non esiste impero che non sia crollato attraversando i secoli, ma a volte anche soltanto i decenni o gli anni: Napoleone e Hitler, Stalin è durato un poco di più.

ma certamente l’impero che lotta contro tutti e che si fa circondare muore più in fretta.

dici che non è vero?

comunque non mi importa: voglio essere un illuso, sono un disadattato, non accetto il potere psicotico come si dovrebbe fare se si avesse un briciolo di buon senso.

. . .

prendo atto delle tue scenografiche dichiarazioni finali, ma qui mi pare che hai usurpato il mio posto: sono io, il tuo autore, che sono un illuso e un disadattato rispetto a questo mondo, ma tu puoi permettertelo?

io ti rispondo di no, che a te come personaggio che reciti la parte dell’autore del mio blog non intendo permetterlo, io, che ne sono l’autore vero; già stai scrivendo un blog tanto pretenzioso quanto poco specializzato in quasi nulla e, anche dove sfrutti i resti invecchiati dei tuoi antichi studi universitari di cinquant’anni fa, fuori da ogni credibilità accademica; smettila di diffondere paure inutili, frammenti di analisi, previsioni peraltro incerte: se anche paure, previsioni e analisi fossero giuste, non servirebbero a cambiare il corso delle cose.

una antica scritta millenaria su un vaso del museo di Shanghai, che ho visto dieci anni fa, dice: Delle cose del cielo non si deve parlare; la bibbia ebraica ci ha lasciato detto: Non nominare il nome di Dio inutilmente; Wittgenstein ha allargato ancora un poco il campo: Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere.

non ti pare che questa frase fosse profetica e tanto più valida oggi che il mondo è diventato post-umano, come in fondo chiedeva Nietsche? senza neppure immaginare che il superamento dell’umano sarebbe avvenuto attraverso il trionfo della tecnologia, che tanto disprezzava.

mi sembra molto vicino anche per te, come per tutti noi, il momento di tacere.