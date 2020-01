i miei nuovi tacchini sgomenti – bortoblog 2

santocielo, è il 10 del mese e non hai ancora pensato a un nuovo bortoblog: deciditi, lo vuoi fare o no?

potrei risponderti che non lo so, ma anche che il primo post del ventiventi l’ho scritto soltanto il giorno 2, per cui siamo ancora in linea con un ritmo più o meno settimanale; e poi mi dici a che cosa dovrei dedicare il solito pezzo semi-diaristico iniziale? non vorrai mica che rovini la settimana ai miei lettori, oltre che a me, raccontando come si è conclusa la disdetta abbonamento RAI? o meglio, dichiarazione di non avere la tv, che dir si voglia, da mandare all’Agenzia delle Entrate, per non dovere pagare anche se non tengo quel mostro in casa; ma quello è un post che ho già pronto da un pezzo, ma semplicemente mi fa schifo solo pensare di pubblicarlo e lo lascio per ora tra le bozze.

ma hai appena letto un bellissimo pezzo di diario di rossatinta, https://rossatinta3puntozero.wordpress.com/2020/01/10/alla-mia-eta/: perché non provi come lei semplicemente a raccontare un punto saliente della tua giornata più o meno banale?

che cosa ti fa pensare che la mia giornata sia banale? pensi ce ne siano tanti di ex-presidi di liceo che si sono ritirati in una mezza montagna? in una frazione che era di 17 persone quando sono arrivato, e ora si è ridotta a 14, anche perché la Mara si è separata ed è tornata a casa sua in quel di Lumezzane – tanto che alla Befana, quando avevo in casa due figli con consorti, cinque nipotini, un nipote per parte di sorella e il suo bambino di ragazzo padre, ho quasi raddoppiato il paese…

oh be’, se è per questo, sono sicuro che non ce ne sono proprio.

e sono anche sicuro, se è questo che vuoi dire tra le righe, che questo è stato messo nel conto delle mie stranezze di persona troppo originale, o mattacchione come diceva la Carlotta, che pure mi voleva bene; del resto, non ho forse convissuto per una decina d’anni o forse più con diversi immigrati senegalesi, pakistani o marocchini? li ospitavo a casa mia, chiedendogli un modesto contributo alle spese, e nelle dicerie malmostose dei cosiddetti compagni mi facevano passare, oltretutto, per uno che speculava sugli immigrati – e tutto senza finire nelle cronache dei giornali neppure locali, come ho visto è appena capitato a un mio simile.

dai, non menare il can per l’aia: prova a raccontare proprio alla buona che cosa hai fatto di saliente oggi.

niente di che: prima di tutto ho dato seguito all’incarico che mi ero preso ieri sera alla riunione in Comune del gruppo cultura di portare al sindaco le copie, che ho ricevuto dall’Accademia di Santa Cecilia di Brescia, degli spartiti del Giovambattista Pasinetti, il musicista sette-ottocentesco di qui, più o meno contemporaneo di Beethoven, dopo che finalmente pare che l’idea di una esecuzione delle sue musiche, a settembre, sia stata accettata.

lì, arrivato in Comune, di straforo ho saputo che il rimborso di una parte degli oneri di urbanizzazione per la ristrutturazione ridimensionata sta per arrivarmi, e intanto ho conversato con Davide, l’impiegato che si è appena laureato in informatica, e mi sono sfogato con lui, raccontandogli le mie disavventure con lo SPID, che in questo periodo propino a tutti, come se volessi provare l’effetto che fanno prima di pubblicarle in un post.

nel frattempo è arrivato in ufficio l’operaio comunale della manutenzione stradale – che è molto diverso da come ce lo si potrebbe immaginare: sottile, elegante, con un’aria malinconica e uno sguardo curioso; a volte mi ha accennato che si annoia un po’ in questo lavoro con pochi contatti umani; ma soprattutto strano è stato il fatto che neppure lui ha la tv, ma neppure si era mai sognato di fare la dichiarazione per non pagare l’abbonamento: era convinto che la cosa funzionasse più o meno come in Germania, e che la tassa la paghiamo anche se abbiamo soltanto un pc o un cellulare o l’autoradio: una tassa universale sulla comunicazione audio-visiva, insomma; ha capito che non era così solo sentendo il mio racconto, e io ho cercato quindi di convincerlo a risparmiare i 90 euro e a fare sta dichiarazione, forse a lui riuscirà meglio che a me, se Davide lo aiuta.

Davide a questo punto mi ha raccontato di essere appena tornato da quattro giorni di vacanza a Stoccarda, e gli è anche piaciuta: ovviamente avevamo molte impressioni da scambiarci: il castello di Ludwigsburg, il Kubus di arte contemporanea, le facilità dei trasporti, il museo del maiale.

(a proposito, durante il pomeriggio l’hard disk esterno, che si era bloccato nei giorni scorsi, ha ripreso a funzionare e ho cercato qualche foto ricordo di Anita, che avevo promesso a sua figlia Brisa: e stranamente ne ho trovato facilmente una, del 25 aprile 2009, presa alla festa che avevamo organizzato alla scuola di Feuerbach col consolato turco e quello greco, ispirata all’idea balzana dell’amicizia fra i popoli che allora andava ancora di moda, in tempi un po’ meno ringhiosi degli attuali: era allora che Anita mi aveva conosciuto, come preside di sua figlia, ma io neppure mi ero accorto di lei).

come tutto si consuma, eh?

poi sono tornato verso casa – in Comune ero andato a piedi: due km di strada e meno di cento metri di dislivello, e devo fare moto contro il diabete -; ma a metà strada ho visto arrivare la macchina di Oneglio, il sagrestano, che fa il contadino e ha una mezza fattoria poco distante da casa mia; l’ho salutato mentre parcheggiava sotto casa sua, ma lui è sceso e mi ha invitato in casa ad assaggiare il suo salame appena fatto: veramente morbido e gustoso, leggermente speziato, e condito con varie chiacchiere sul modo di farlo, sempre molto interessanti per uno come me che vide ammuffire i 70 salami che era andato a fare dal norcino con figlio e nipote, tre anni fa: ad esempio, chi lo sapeva che è consigliabile tenere i salami al sole per una decina di giorni, ad asciugarli, prima di metterli in cantina?

come si fanno i salami, come si fa la pancetta, quella affumicata alla croata (e qui l’esperto ero io….), oppure quella arrotolata all’italiana, come si conservano le zucche, i guai di salute della moglie, che deve essere operata alla spalla per un tendine che si è spezzato, e poi, non so come, il discorso è finito sui tacchini: Oneglio vuole disfarsi dei tacchini che ha, io ne voglio ancora? una coppia, sì, mi farebbe comodo.

è così che oggi ho comperato due tacchini, perché i due piccoli che avevo comperato mesi fa, sono morti entrambi a distanza di un mese, ogni volta che li ho cambiati di pollaio, prima il maschio e poi la femmina; Oneglio me li avrebbe portati al pomeriggio, e infatti verso le due ha suonato, distraendomi (per fortuna) dal blog; andavo con lui a sceglierli?

la stradina che scende alla fattoria di Oneglio ha una pendenza di almeno 30 gradi e sinceramente avrei preferito andare a piedi, e non sulla sua auto, ma poco male, perché l’ho fatta a piedi al ritorno, con la lingua penzoloni; questo suo cascinotto, che usa soltanto per tenerci gli animali, è in una posizione splendida, affacciato su quello slargo che è quasi il cuore della Val Sabbia e prende il nome di Conca d’Oro; tenuto benissimo, pulitissimo, curato dalle sterpaglie, qui la serra, là il recinto delle anatre con la tinozza per nuotare (e l’acqua non si cambia mai, devo dirlo a mio figlio, che ha voluto svuotarlo domenica, lasciando le anatre senza acqua!), qui il locale per conservare le zucche, lì la serra e l’impianto di irrigazione e l’orto, con le viti, ora estirpate dopo le grandinate di quest’anno che le hanno semidistrutte, e i tre alveari nuovi impiantati da un nipote: del resto i crochi sono già sbocciati nei prati, a gennaio, le api sono già al lavoro, e nessuno sa bene che cosa potrà succedere: dite a chi non crede all’effetto serra che vada a vivere in campagna e si convincerà subito.

ma la vera sorpresa erano i tacchini dinosauro…, ahah, lasciatemeli chiamare così, per rendere l’idea: bestioni enormi, più grandi della mia nipotina più piccola, capaci di fare dei versacci tremendi; Oneglio me ne ha fatti scegliere due, anche se non sono sicuro che poi siano arrivati proprio quelli, e più tardi me li ha portati avvolti in un sacco: mi sono un poco vergognato a farli entrare nel locale del mio pollaio tenuto così male e domani farò le pulizie; Oneglio mi ha consigliato di tenerli lì al chiuso per un po’, che si ambientano.

dopo che lui se ne è andato, sono rimasto un poco a guardarli: giravano intorno i loro occhi apparentemente inespressivi da uccelli, ma in realtà si capiva benissimo il loro stato d’animo.

erano sgomenti.

come me.

loro per il nuovo pollaio soltanto, e forse anche per il suo sudiciume, io per il sudiciume che si sparge altrove e ovunque.

. . .

allora, che cosa ho fatto, allora, oggi? ho comperato due tacchini…

poi mi sono preparato un poco per domani: col mio diabetologo, che è stato mio alunno quarant’anni fa, farò da cicerone ad un’altra passeggiata culturale, ma anche chilometrica, per Brescia, e sono andato a ripassare qualche informazione per incuriosire i miei compagni di camminata: e chi lo sapeva che il gallo di bronzo longobardo in cima al campanile della chiesa di san Faustino, contro il quale si divertivano a sparare i soldati austriaci, quando il convento fu trasformato in caserma, è il più antico gallo segnavento del mondo?

. . .

