la sciagurata scelta di ospitare nel 2016 le dolomiti invernali nel tandem Milano-Cortina (cioè nel moderno Lombardo-Veneto leghista) sta cominciando a dare i suoi frutti avvelenati e diventa l’occasione per l’assalto finale della speculazione ad un ambiente che una volta era magico e tra poco non lo sarà più.

Dopo decenni, il progetto del nuovo Carosello delle Dolomiti è al via e collegherà tre fra le ski aree più spettacolari delle Alpi: il Sellaronda, che unisce le valli ladine fra Alto Adige, Veneto e Trentino, le sette zone sciistiche di Cortina d’Ampezzo e il Giro della Grande Guerra, che sopra Alleghe gira attorno alle cime di Civetta, Pelmo e Tofana.

il progettino, al modico prezzo di 100 milioni di euro (che non sappiamo da dove verranno presi), trasformerà le montagne di fiaba nel cuore del più vasto tour bianco del mondo: quasi 1.300 chilometri di piste e circa 500 impianti di risalita tra vette e valli dichiarate patrimonio dell’Unesco (e sempre che l’Unesco non abbia niente da dire…), con centro a Cortina d’Ampezzo.

problemi finanziari? nessuno: Pronti cento milioni, via al progetto per collegare con seggiovie o piste da sci tutti i massicci più suggestivi delle Alpi; ce lo annuncia entusiasta Repubblica, ma in qualche “pagina interna” della sua edizione online.

ma poi si punta poi ancora più in alto: collegare anche il Comelico bellunese all’Alta Pusteria e alle Dolomiti di Sesto altoatesine attraverso il Passo Monte Croce, piano oggi stoppato dai vincoli ambientali posti da Roma.

è per questo che alla razza ladrona e devastatrice preme tanto la cosiddetta autonomia regionale allargata; quel pozzo senza fondo di soldi e corruttela non gli basta.

. . .

i protagonisti del «grande progetto» sono il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il sindaco di Cortina, entrambi eletti democraticamente, che domani inaugurano la nuova cabinovia Freccia del Cielo, gioiello di tecnologia che sale al Col Druscié.

“Saremo pronti per le Olimpiadi 2026”, dice Zaia.

non manca la coloritura ecologista data a questo folle disegno, come lo zucchero a velo sul pandoro natalizio; e qui Repubblica si trasforma platealmente in velina della destra rampante, come del resto è giusto che sia:

Per spostarsi da una località all’altra però, passando da Cortina al Sellaronda e al Giro della Grande Guerra, oggi è necessario salire su un bus, o montare in automobile e passare circa un’ora in viaggio. La promessa è sostituire l’asfalto con cabinovie e funivie, veri e propri mezzi di trasporto pubblico d’alta quota, fino a fondere tre e magari quattro tra le più spettacolari zone dell’industria legata a neve e sport: a disposizione degli sciatori in inverno, di escursionisti e ciclisti nelle altre stagioni.

poco conta se l’effetto serra, che avanza oramai a velocità impressionante farà sparire in breve tempo la neve anche d’inverno, in queste contrade, e se si fa già sentire la concorrenza delle località top di Austria, Svizzera e Francia, con le loro piste su ghiacciai oltre quota tremila, per ora sfiorate dal surriscaldamento del clima.

. . .

sciare è irrinunciabile, anche se comporta la distruzione dell’ambiente dove si scia, ma soprattutto è irrinunciabile il profitto dato dal consumismo sciistico, anche quando la sua ricerca contribuisce al surriscaldamento del pianeta e alla neve che scompare.

conta poco il turismo ambientale che cerca emozioni diverse da quelle che possono dare le seggiovie: è di nicchia e non produce guadagni altrettanto immediati.

sinceramente, considerando a che cosa mira la maggioranza che ha eletto questa gente, non ci resta che tifare per l’effetto serra.