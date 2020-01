grottesco nel grottesco, protetto dall’anonimato:

Celibato dei preti, il giallo in Vaticano sulla firma di Ratzinger

Il suo entourage: «Non è autore di quel libro», anzi, “una fonte molto vicina a Ratzinger”.

indovina chi sta cercando di mettere il coperchio alla pentola del diavolo.

giornali che scrivono fake news a raffica: e usano le virgolette per dichiarazioni anonime…:

Benedetto XVI «non ha scritto un libro a quattro mani con il cardinale Sarah».

Parole che cambiano tutto.

. . .

non cambiano niente:

«Benedetto XVI stava scrivendo diversi mesi fa un appunto suo sul sacerdozio e Sarah gli ha chiesto di vederlo: il Papa emerito lo ha messo a sua disposizione sapendo che lui stava scrivendo un libro sul sacerdozio».

Ha letto il testo ma «non ha visto né approvato la copertina, né di far uscire un volume a quattro mani».

Chiederà siano cambiate le edizioni in stampa, firmando solo il suo contributo.

. . .

insomma: una piena conferma che quel testo è di Ratzinger, che lui sapeva che sarebbe stato pubblicato: e il dissenso è soltanto sulle due firme appaiate in copertina.

e che diamine! Ratzinger pensa pur sempre di essere papa, e chi smentisce lo pensa pure, visto che lo chiama Benedetto XVI, come se fosse ancora in carica, e un papa non pubblica un libro assieme a un semplice cardinale.

Sarah si faccia prima eleggere, se è capace, al prossimo conclave, e poi con Ratzinger se ne riparlerà.