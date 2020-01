dopo settimane passate a dirmi domani vengo, oppure: vengo oggi pomeriggio, se lo chiamavo la mattina per chiedergli motivo del mancato arrivo, oggi il lattoniere che doveva sostituirmi un pezzo di gronda marcito nella parte non ancora ristrutturata della casa è finalmente comparso, accompagnato da un suo operaio.

dev’essere stato perché ieri sera mi aveva detto che lui di persona non sarebbe venuto, che avrebbe mandato solo quell’altro, e che pensassi io a dirgli quel che c’era da fare come avevamo concordato in un sopralluogo di quasi un mese fa: con l’occasione dell’avere l’elevatore a disposizione, avremmo dato una sistematina anche ai coppi della parte di tetto più prossima.

eccoli dunque arrivati, finalmente, ma… come? mi domanda: c’è da cambiare anche la canale di scarico? sì, lo avevamo detto, del resto è mezza marcita anche lei, che senso avrebbe sostituire la gronda e lasciare che l’acqua poi cada di nuovo scendendo lungo la facciata per i buchi arrugginiti dello scarico?

oh, ma allora bisogna andarla a prendere, non potrei accompagnarlo io? ovvio, così l’operaio continua a lavorare, osservo; andiamo giù con la sua macchina, propone, prendiamo i tubi, e torniamo su col mio furgone, dice; poi torniamo giù a lavoro finito e io mi riprendo la macchina.

va bene, dico.

. . .

il problema non è soltanto questo, mi confida, mentre scendiamo a valle per i tornanti sulla mia Hyundai: è che gli hanno bloccato la patente…; me la sento di guidare io il furgone al ritorno?

be’, veramente non l’ho mai fatto, ma c’è sempre una prima volta nella vita, no? comunque andremo piano…; ma, per la patente, bel problema, dico io, con un lavoro come il suo, e come è successo?

oh, niente, gli hanno fatto l’alcool test e l’hanno trovato fuori limite, ma di poco…: 1,1.

oh be’, dico io, che da astemio penso che il limite sia 1, non sarà ‘sta gran cosa, allora…

sì, spero di cavarmela con una sospensione di tre mesi, risponde; sono venti giorni che è successo e l’altro l’hanno appena dimesso dall’ospedale.

l’altro chi?

quello che è mi è venuto a sbattere contro con la macchina: l’ho preso sulla fiancata e si è rotto il femore…

strano. commento, che l’hanno tenuto venti giorni ricoverato per una frattura…

sì, ma tanto paga l’assicurazione, fa lui: per fortuna ho un massimale di 1 milione e mezzo e mi copre anche con quel piccolo eccesso alcoolico.

va be’, rinuncio a spiegare che gli ospedali di questi tempi cercano di ridurre i ricoveri per un generale contenimento delle spese; tanto siamo arrivati al suo capannone, e lui mi domanda: posso prendergli io i tubi e metterli sul furgone?

ok, non è questo il problema, vediamo col furgone come me la cavo…, piuttosto, rispondo.

ecco i tubi caricati e legati con una corda, tocca a me salire al posto di guida: volante molto basso, stranamente orizzontale (per me) e terribilmente ballerino, motore lento ma potente, cristo come è largo il furgone, comunque per fortuna c’è poco traffico, e intanto sudo per la tensione…; anche lui è agitato, ma forse non è neppure la parola giusta: sembra nel panico più completo: vai piano, accelera, stai largo, frenaaa! e ogni tanto mi mette le mani lui sul volante per raddrizzarmi: io penso ai tredici tornanti che ci sono per arrivare a casa mia…

. . .

ma non occorre che mi preoccupi per questo: basta la strettoia di Nozza, dove hanno appena deciso di buttare giù metà del non grande centro storico per allargarla, una macchina che viene dalla parte opposta e lo specchietto che sbatte su uno spuntone della roccia.

…azzo! si è rotto lo specchietto…: però funziona ancora, dico io, speranzoso, dopotutto ha solo tre incrinature, ma ci si vede dentro benissimo: ma il lattoniere non l’ha presa molto bene e moltiplica gli interventi sul volante e le indicazioni di guida, mentre io sudo sempre di più nonostante il fondovalle sia gelido, altro che il mio paesello, e c’è una brina in giro che sembra una nevicata, giuro.

lui mi guarda con i suoi occhi arrossati carichi di rimprovero, anche se arrivo a casa senza altri guai; si finisce intanto il lavoro, il garzone mi chiede se ho qualche coppo da parte, e io glieli procuro da sotto la tettoia del pagliaio-stalla, ora pollaio, e glieli porto, mentre il capo chiede se gli faccio un caffè, e poi se ne beve due dalla caffettiera abbondante; il garzone lavora, sospeso in alto, e a volte si avventura anche sul vecchio tetto a spostare le tegole, mentre io sto fortemente in ansia per lui, dato che non c’è sicurezza.

. . .

finito: si deve ripartire; lui decide che devo scendere io col suo operaio a valle con l’elevatore, che va riconsegnato dove l’ha noleggiato, poi da lì l’operaio mi accompagnerà con un furgoncino loro alla sede della ditta, risaliremo da me con la mia macchina, io e lui, e loro torneranno a casa in due; lui, il lattoniere ci aspetterà, nel cortile di casa mia, intanto; ma l’invito di entrare a casa al caldo non lo accetta; io insisto che scenda con me sul furgone, mentre l’operaio scenderà col carrello dell’elevatore, e risparmiamo un bel po’ di ambaradam, ma non ne vuole più sapere, oppure scendiamo in tre, subito, dico, col carrello, che ha giusto tre posti; ma è bocciata anche questa proposta.

l’operaio è un uomo abbastanza giovane, con un’orecchino all’orecchio destro, che spunta da sotto la cuffia, ci rimettiamo in viaggio sull’elevatore (guida lui), parlando del più e del meno, e ovviamente in fretta il discorso finisce sul padrone, di cui lui è in fondo quasi parente, dato che il figlio del capo si è messo con sua sorella e fra qualche mese si sposano.

lui è immigrato a Vestone vent’anni fa dalla Calabria – ecco il viso quasi arabo, ma il buon accento, per niente straniero – e lavora da allora, da quando è arrivato qui a quindicianni, visto che non gli piaceva studiare: non beve, non fuma, non gli piace neppure il caffè – to’, sembra il mio morigerato ritratto.

il capo, invece… – il capo sta giusto telefonando per dirgli che ha pensato di andare al bar, intanto che aspetta, ma sono un paio di chilometri a piedi e il giovane lo dissuade, ce la fa.

sono anni che rischia, guidando su di giri, mi dice, ma questa volta ci è cascato in pieno: quello che ha centrato, gli ha rotto femore, bacino, costole, e per fortuna che è stato in parte protetto dalla fiancata dell’auto, quando sbandando gli è andato addosso: auto completamente distrutte: un paio di decine di migliaia di euro di macchina soltanto la sua.

ma allora non è stata una cosa quasi da poco come la raccontava lui… – no, no, l’altro si porterà dietro una invalidità a vita, a 58 anni; e il limite dell’alcool alla guida è 0,5, quindi lui era oltre il doppio del consentito; vero che paga l’assicurazione i danni, comunque; ma il problema è che oramai il suo boss c’è poco con la testa, non si tiene più dal bere, insomma lo vede male…; aggiungiamo che adesso è anche sotto stress, e fa fatica a concentrarsi.

gran problema quello dell’alcool in Val Sabbia, questo non è affatto un caso isolato, ma anzi piuttosto un esempio di una situazione alquanto comune.

. . .

ed ecco che pian piano a me pare di vedere i pezzi di un puzzle che vanno scivolando a comporre da soli un disegno che non sapevo cogliere: gli appuntamenti mancati, la smemoratezza, la confusione organizzativa, l’eccesso di ansia per la mia guida (ma insomma…), e soprattutto quegli occhi arrossati, proprio un poco iniettati di sangue, ma lo sguardo confuso.

sì, il lattoniere pare un uomo già mezzo perso, come dice il suo quasi nipote acquisito o da acquisire, è uno che si è procurato un padrone più potente di lui, ed è questo che oramai comanda.

dovrei trarre qualche morale più ampia da questa storia, me lo sento; io però penso allo specchietto rotto e penso che me lo farà anche pagare…