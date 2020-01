innamorarsi… borforismi 356 – 16 giugno 2010

cor-pus-zero

16 giugno 2010

innamorarsi significa quasi sempre incontrare per sbaglio una persona che assomiglia in qualcosa a chi vorremmo che fosse.

helios6516 giugno 2010 alle 16:18

oppure incontrare la persona sbagliata credendo sia quella giusta…

ciao

Angela

bortocal 16 giugno 2010 alle 18:00

ciao angela (ma dove eri sparita?).

beh, io direi che tu hai detto lo stesso mio concetto senza tanti ricami.

però ho subito cominciato a riflettere se, a volte (per persone come me), non capiti anche di incontrare la persona giusta, credendo che sia quella sbagliata…

helios65 16 giugno 2010 alle 22:31

e non hai tutti torti…

non sono sparita ci sono ci sono…

😉

bortocal 17 giugno 2010 alle 1:08

ne ho solo alcuni! 😉