l’intelligenza infelice. borforismi 355 – 16 giugno 2010

non mi risulta l’esistenza di studi scientifici sul rapporto fra intelligenza e depressione, ma sono sicuro che vi è una relazione e che un quoziente di intelligenza più alto facilita l’instaurarsi della depressione.

in altre parole, chi capisce di più ha più probabilità di essere scontento e la stupidità rende più probabile una relativa felicità o almeno l’acquietamento nella propria condizione.

chi sa è necessariamente infelice, chi conosce soffre, e chi non sa e non conosce vive beato.

in altre parole ancora, il quoziente di intelligenza misura anche la propensione all’infelicità.

commenti:

firdis 16 giugno 2010 alle 10:17

solo se non hai ancora scoperto che far finta di essere intelligenti non si puo’, ma di essere stupidi si che si puo’…

buona giornata Bortocal.

bortocal 16 giugno 2010 alle 10:24

come non si può?

conosco stupidi che fanno finta di…