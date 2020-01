cor-pus-zero

domenica 20 giugno 2010 – 9:15

non ho mai conosciuto nessun moralista – a cominciare da me – che non fosse spinto da un personale senso di colpa.

in poche parole: il moralismo è un caso di transfert negativo, rimproveriamo agli altri quel che ci piacerebbe poter rimproverare a noi stessi.