la decisione della Corte Costituzionale di non ammettere il referendum abrogativo della destra (col quorum), per l’introduzione di un sistema elettorale maggioritario, era assolutamente scontata, come avevo scritto nei giorni scorsi perfino io.

primo: nella nostra Costituzione il referendum è previsto come iniziativa straordinaria popolare per abrogare una legge, non per farne un’altra abrogandone artificiosamente e cavillosamente qualche parola qua e là – anche se la Corte ha già fatto qualche triste concessione in questa direzione.

secondo: in particolare, in campo di leggi elettorali, l’abrogazione è di fatto impossibile, a meno che non serva a riportare in vigore una legge elettorale precedente; e tuttavia una semplice abrogazione difficilmente basta a ridefinire collegi elettorali e modalità di voto: quindi, siccome l’abrogazione ha effetto immediato, non è accettabile una abrogazione che non permetta di fare subito le elezioni.

e infatti, in questo caso, col referendum non si intendeva abolire una legge soltanto, quella elettorale, ma anche la delega conferita al Governo con la legge n. 51/2019 per la ridefinizione dei collegi in attuazione della riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari.

in sostanza, con un solo referendum si volevano abolire due leggi: assurdo!

quindi la decisione della Corte Costituzionale è ineccepibile e largamente prevedibile, per non dire scontata.

. . .

lo dice perfino la Meloni, che però a questo punto dovrebbe spiegare perché ha fatto sottoscrivere il quesito ai suoi consiglieri regionali.

lei dice che era scontata perché il quesito era sgradito alla sinistra: povera cretina: l’indice di analfabetismo istituzionale dei politici di destra cresce di qualche punto ancora…

e non parlo dell’altro troglodita che bofonchia i soliti slogan da avvinazzato: attaccati alle poltrone, ritorno alla preistoria della peggiore politica italica…: quest’ultima frase poi ancora più grottesca, se possibile, perché il maggioritario puro che il referendum cercava non c’è mai stato in Italia, e allora di che ritorno ciancia il nutellaro?

ma purtroppo questa è la repubblica dei bifolchi e più spari cazzate più consenso raccoglie.

. . .

certo, fa sempre impressione vedere la maggioranza del paese decisa a battere la testa contro il muro seguendo il Capitano capitone.

quel che mi fa specie, poi, è la straordinaria capacità del tipo di raccattare voti per portarli trionfalmente di sconfitta in sconfitta: possibile che i suoi elettori non se ne accorgano?

ma in questo caso, qual’era l’obiettivo? fare caciara? i voti dati a Salvini servono soltanto a fare una caciara perenne per avere altri voti?

si rassegni la destra, se vuole davvero il maggioritario secco all’inglese per far governare con pieni poteri anche una minoranza: vinca le prossime elezioni politiche – fra tre anni, possibilmente – e faccia approvare una nuova legge elettorale dal nuovo parlamento, dove avrà la maggioranza anche con una legge elettorale proporzionale, quasi certamente; e lasci a noi, dopo, il piacere di proporre un nuovo referendum abrogativo secco, semmai, per tornare semplicemente alla legge elettorale precedente.

sperando che questa, ancora in laboratorio, sia costituzionale, stavolta, e che permetta agli elettori di scegliersi i candidati nei collegi e non di farli scegliere ai partiti.

. . .

comunque la Lega di che cosa si preoccupa? grazie a lei, avremo invece il referendum costituzionale (senza quorum) abrogativo della ragionevole riduzione del numero dei parlamentari, e butteremo via per questo sfizio 300 milioni di euro, quando i sondaggi dicono che l’86% degli italiani è favorevole.

a proposito di chi vuole mantenere le poltrone…

sondaggi manipolati anche questi, di sicuro: ma non fino all’86%, dai.

e sarà divertente vedere quanti degli elettori della destra andranno ai seggi per riportare il numero dei parlamentari a qualche centinaio di più.

ma agli autori di questo referendum vergogna occorrerà comunque farla pagare politicamente, indicandoli per nome e cognome nelle piazze.