ho intravisto una Sardina in tv, messa a confronto con Sgarbi: lui urlava, come sempre, spettacolo pietoso di un uomo emotiva-mente disturbato, eretto da decenni a modello della comunicazione.

e poi ci si meraviglia se abbiamo un elettorato come lui, a sua immagine e somiglianza.

ho resistito pochi secondi: la sardina sorrideva, per quanto può sorridere una sardina: era quieta, ma non riusciva a diventare un modello di comunicazione alternativa.

più che altro boccheggiava.

. . .

che spettacolo deprimente: le Sardine protestano contro la deformazione politica del linguaggio e poi vanno in tv a rafforzare l’audience di questi guitti bolsi.

care Sardine, se avete fatto così in fretta a farvi riassorbire, disdico l’idea di venire a trovarvi a Brescia per la giornata della Memoria, visto che mi pare che l’abbiate già persa.

se si vuole fare opposizione al delirio mediatico, non si può farla sui media: questo mi pareva che fosse chiaro.

. . .

con l’occasione sputo un altro rospo: che dire del delirio della maggioranza che non vuole decidere di autorizzare il processo a Salvini prima delle elezioni regionali?

se c’è un modo di dare a ragione a Salvini sono questi tatticismi da sacrestia.

ovviamente non c’è proprio nulla di strano nell’idea che un politico, accusato di avere violato al legge, vada in tribunale a dimostrare se è vero oppure no; ma questa sinistra da barzelletta (sinistraaa???) riesce perfino a vergognarsi del rispetto della legge.

naturalmente la questione è la stessa della Diciotti: un ministro non deve avere il potere di violare la legge, ma neppure un governo tutto intero; ma l’assoluzione che la maggioranza di allora si diede da sola nel primo caso non è bene si estenda anche a un secondo caso.

del resto, ci siano o no le mail o i messaggini tra Conte e Salvini, sul blocco arbitrario della Gregoretti, Conte ne è responsabile esattamente come Salvini, per semplice omissione.

lo dice la Costituzione all’art. 95:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne e` responsabile.

Mantiene l’unita` di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando la attivita` dei Ministri.

siccome Conte non si dissociò da Salvini né lo richiamò all’ordine, è responsabile del blocco della Gregoretti esattamente come lo era del blocco della Diciotti.

ma c’è ancora qualcuno disposto ad appassionarsi di queste cose e a dare ragione a dei dementi che passano il tempo a spararsi da soli sugli zebedei di montalbana memoria?

. . .

intanto gli 80 euro di Renzi diventano 100, per questo governo, e regalati a una platea anche più vasta.

ma voi parlate pure di Sanremo e delirate sul sessismo di Amadeus!

qui oramai è diventato un molestatore maschilista chiunque dica ad una donna che la trova bella.

e pare che le donne si debbano offendere a sentirsi fare i compimenti: tutte non belle e frigide, possibilmente.

ma chi sono gli uomini che odiano le donne che hanno inventato queste follie?

e tanto ci vuole a difendere la propria igiene mentale e a staccare la spina sapendo che anche solo ascoltare criticamente ci condiziona comunque emotivamente?

. . .

di panem et circenses morì già anche l’impero romano.