domenica 4 luglio 2010 – 19:16

se sportivamente l’importante non è vincere, ma partecipare alla gara, allora anche nella vita reale, per sentirsi bene, non è necessario sconfiggere l’ingiustizia e la prepotenza dei violenti, ma almeno contrastarle.

combattere la nostra lotta vana ci regala, almeno, quella cosa preziosa che è la coscienza dei giusti, del tutto ignota agli ignavi.