l’essere umano, reso stupidamente gregario dalla previdente natura, segue le mode che gli impongono i media, si lascia imporre oggi gli argomenti di conversazione che gli arrivano via schermo, prima grande, poi medio e oggi mini, ma molto più pericoloso perché non ti molla un momento.

però qua e là qualche notizia li attraversa lo stesso, che sarebbe davvero importante, ma vai a vedere perché viene data e come.

il perché è presto detto: per tenere agganciato ai media in qualche modo anche i non conformi come me, che altrimenti lascerebbero perdere chi ci parla di Harry e Meghan, sai che pizza.

il come lo vediamo adesso.

. . .

un trafiletto, non importa dove, non importa di chi, ci informa di una delle tante ricerche “scientifiche” o di mercato, USA (oramai la differenza è diventata inessenziale e perfino indistinguibile).

se le mamme sono esposte all’inquinamento in gravidanza, questo comporta una riduzione del quoziente di intelligenza dei bambini che nasceranno, dimostrerebbe questa ricerca della New York University, pubblicato dalla rivista Molecular and Cellular Endocrinology.

in realtà a prima vista questa, come altre, portano a risultanti discutibili, in quanto trasformano una CORRELAZIONE in un rapporto di causa effetto.

ricerche come queste non dimostrano affatto, da sole, che l’inquinamento riduce il QI, questa è una pura petizione di principio ideologica; dimostrano soltanto che deve c’è inquinamento i bambino che nascono hanno un QI un poco inferiore alla media.

ma il discorso potrebbe essere rovesciato facilmente, in modo altrettanto ideologico, dicendo che i genitori che hanno un QI più basso, e dunque genereranno mediamente dei figli con la stessa caratteristica, tendono a vivere in posti più inquinati.

siamo ad un passo dallo scoprire, volendo, che il QI si collega alla stratificazione di classe, e pertanto i poveri, che sono anche tendenzialmente meno intelligenti, vivono in luoghi più sgradevoli e inquinati: scoperta terribilmente pericolosa, che verrebbe subito accusata di essere ideologica, anche se è soltanto il rovesciamento speculare della prima.

ma lasciamo perdere questa affermazione che verrà trovata troppo cinica e discutibile e torniamo alla nostra notizia.

. . .

ma pesticidi, piombo e mercurio, ritardanti di fiamma bromurati sono comunque noti per il loro effetto negativo sul tessuto cerebrale, dicono i ricercatori.

gli ultimi sono usati in diversi prodotti dai tessili ai dispositivi elettronici, come computer e telefonini, e si ritrovano anche in oggetti di arredo, materassi, plastiche, schiume di montaggio e tappeti; nel 2014, la Commissione europea ha chiesto agli Stati membri di monitorare la presenza di tracce di ritardanti di fiamma anche negli alimenti.

e allora qui ci siamo, se siamo in grado di dimostrare clinicamente i loro effetti individuali e poi quindi anche di valutare i loro effetti sociali; e infatti questo hanno fatto i ricercatori di cui sopra: hanno provato a stimare i danni, per l’esposizione in utero ai quattro inquinanti di cui sopra, sull’intelligenza dei bambini nati tra il 2001 e il 2016 in tutti gli Usa.

anzi, hanno fatto di più, anzi qualcosa di addirittura quasi miracoloso: hanno distinto i danni provocati sui QI dai diversi inquinanti, e su scala nazionale nell’arco di 15 anni:

i ritardanti di fiamma bromurati sono i più pericolosi: hanno fatto perdere nel periodo considerato 160 milioni di punti di quoziente intellettivo, a cui si aggiungono 27 milioni persi per i pesticidi, 78 milioni per il piombo e 2,5 per il mercurio.

secondo un altro studio dell’Ospedale Generale di Harvard e Massachusetts i ritardanti di fiamma diminuiscono anche la possibilità di concludere con successo una gravidanza.

. . .

mi soffermo su questi numeri, e cerco di capirne meglio, a partire da un dato che trovo con google:

soltanto il primo giorno di quest’anno nel mondo sono nati quasi 400mila bambini, secondo l’Unicef; e questo significa che nel corso dell’anno 2020 ne nasceranno circa 140 milioni.

in un mese dunque ne nasceranno 12 milioni, ma di questi 5 milioni nasceranno morti o moriranno nel loro primo mese di vita…; ne restano in vita 7 milioni di nuovi bambini al mese e dunque circa 85 milioni in più all’anno.

comunque negli Usa sono nati circa 10mila bambini a capodanno (1.200 in Italia) e questo porta attorno ai 3milioni e mezzo i bambini che nascono in quel paese ogni anno: e fanno 50 milioni di bambini circa in 15 anni.

. . .

lo so che questi calcoli sono tediosi, ma se non li facciamo, non riusciamo a capire di che cosa stiamo parlando davvero.

io non so se sono attendibili i calcoli di quei punti di QI perduti per l’inquinamento, fatti da quella università, ma, se lo sono, la loro somma complessiva porta a distribuire una perdita di 300 milioni di punti di QI in 15 anni su 50 milioni di bambini: e sono 6 punti di QI in meno per ogni bambino!

e la scala del QI è logaritmica: questo significherebbe che l’intelligenza reale di quei bambini, per essere stati esposti agli inquinanti, si è ridotta ad un quarto, in media; se poi consideriamo che non tutti i bambini sono stati esposti alla stessa maniera, allora i danni per alcuni sono ancora più gravi…

. . .

questi dati sono così enormi che devo ritenere probabile che ci sia qualche errore, o mio (e in questo caso faccio conto che qualche lettore attento me lo segnalerà), o di chi ha dato la notizia, probabilmente malamente.

ma se questi dati sono veri, allora i ritardanti di fiamma usati nei dispositivi elettronici sarebbero peggio di una nuova peste dal punto di vista dell’intelligenza umana del futuro.

e alle donne incinte dovrebbe essere semplicemente vietato di farne uso…

. . .

non voglio fare allarmismo da incompetente; ma possibile che nessuno si renda conto della portata del problema e non ci rassicuri, se possibile?

invece chiudo con amarezza registrando le conclusioni di questo studio: un monumento grandioso alla follia economicista che sta distruggendo la nostra società:

Partendo dall’assunto che ogni punto di Qi perso vale circa 20 mila dollari di produttività futura della persona il costo totale di tutti questi inquinanti ha superato i mille miliardi di dollari.

“Il cervello dei bambini è il motore della nostra economia”, spiegano gli autori.

Se un bambino perde un punto di QI i genitori non se ne accorgono, ma se succede a 100 mila bambini ne soffre l’intera economia”.

. . .

e se i bambini di punti ne hanno già persi 6?

finalmente abbiamo trovato la spiegazione di come mai Trump e altri presidenti simili a lui verranno rieletti nei decenni a venire.