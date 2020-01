cor-pus-zero

sembra quasi che ogni autore di romanzo voglia dimostrare a Dio di essere in grado almeno di immaginare un mondo più interessante di quello vero, pur prendendosi per lo scopo un tempo molto minore dell’eternità servita a Lui per crearlo.

sì, i romanzieri migliorano il mondo, o almeno sono convinti di poterlo fare.

onnipotenti come Dio, e in qualche caso se la cavano pure meglio…