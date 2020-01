un troll era uscito dal mondo virtuale, dev’essere perché sto leggendo il ciclo di Harry Potter per recuperare i miei ritardi culturali.

era grasso di quella grassezza che è allo stesso tempo ottusità e tracotanza; non me ne vogliano le persone grasse: di solito la ciccia è la base materiale della paciosità, la pinguedine sinonimo di delicatezza; è la serena esuberanza molle dei budda che ridono e sorridono, in pace con se stessi e poco disposti ad aggredire gli altri.

ma in lui non c’era questo tipo di grasso, ma una carne irsuta, un poco piena di sudore, che non era muscolo, ma era prepotente lo stesso: era volgare, attaccabrighe, ruffiano, e girava con una scorta pagata dai cittadini per offendere e fare del male.

non ce l’aveva direttamente con me, non mi conosce, ma era capace di aggredire con la nutella e qualche mix alcoolico l’intero mio mondo migliore: quello della civiltà, della buona educazione, della solidarietà umana.

. . .

io non credevo ai miei occhi quando arrivata a suonare a un campanello, guidato da una donnina isterica, per dire: mi faccia salire, voglio vedere se Lei spaccia, mi dicono di sì.

voce del popolo, o del popolino, voce di Dio.

o cafone, come ti permetti, perdio, chi ti credi di essere.

a un ragazzino che ti risponde, per giunta minorenne?

un uomo del genere, preso di peso da qualche commediaccia dell’arte, un po’ Balanzone, un po’ Brighella, che pretende di governare?

. . .

mi agitavo nel sonno: non era possibile un sogno del genere; che cosa avevo mangiato di così indigesto?

la gallina più bella del mio pollaio dissanguata dalla faina con un piccolo buco nel collo, non ancora…

perfino come incubo quello spettacolo era troppo.

. . .

poi ho capito che era inutile che mi agitassi, tirando calci alle lenzuola, come se volessi uscire dal sonno: non potevo svegliarmi.

quello non era un incubo; se volevo sfuggirgli dovevo piuttosto provare ad addormentarmi.

quella era la realtà: e più di metà degli italiani sono pronti a votare per un simile ceffo?

no, io non ci credo, non ci posso credere: ricoveratemi.