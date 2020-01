sinceramente privi di equilibrio? borforismi 368 – 11 luglio 2010

cor-pus-zero

non ho ancora capito se le persone sincere (pochissime) sono tali soprattutto per una loro mancanza interiore di equilibrio che gli impedisce di raggiungere la condizione naturale dell’essere umano che è la menzogna.

commenti:

afo 11 luglio 2010 alle 9:10

guarda… sono stati fatti degli studi.

Esiste nel cervello una regione che si attiva o meno nel momento in cui si deve dare una risposta.

Diciamo che gli onesti hanno una specie di stop… chiamiamola coscienza… che non permette loro di dire menzogne.

Mentre pare che i bugiardi non abbiano questo naturale “stop” e non si preoccupino tanto di quello che dicono 😀

bortocal 11 luglio 2010 alle 9:34

molto molto interessante questo commento.

