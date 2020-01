filosofia del dovere. borforismi 370 – 12 luglio 2010

cor-pus-zero

wordpress lunedì 12 luglio 2010 – 19.22

chi lo sa davvero quale è il dovere dei filosofi.

chi lo sa se gli uomini hanno più bisogno della verità dolorose dei filosofi o delle bugie consolatrici dei preti.

chi lo sa se il dovere dei filosofi non sia quello di tacere…

. . .

commenti:

afo 12 luglio 2010 alle 23:20

il dovere dei filosofi dipende dal periodo storico in cui vengono inseriti. Attualmente dovrebbero interessarsi particolarmente al futuro della vita sulla terra… cioè dell’impatto che la tecnologia potrebbe avere sulla nostra società. Hans Jonas aveva formulato “il principio di responsabilità” :)…

penso debbano riflettere sostenendo gli scienziati nella loro attività.

Tacere non aiuta nessuno 😉

– grazie per la risposta sulle facoltà 🙂

bortocal 13 luglio 2010 alle 5:42

certamente, caro ovidius, ma che cosa deve fare una persona che riflette se arriva alla conclusione che non vi è assolutamente…