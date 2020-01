la naturale idiozia. borforismi 369 – 11 luglio 2010

cor-pus-zero

tanto l’idiozia quanto l’intelligenza appartengono alla natura.

entrambe quindi devono avere una funzione biologica utile per la specie.

solo che l’idiozia è statisticamente prevalente.

considerando che i non intelligenti sono in grado di individuare coloro che invece lo sono e di far loro del male con la forza del numero, solo un vero idiota si fa scoprire come non idiota…

in poche parole, possiamo concludere che ci sono idioti normali che non sanno neppure di esserlo, e idioti peggio, che sono tutti quelli che sanno di non esserlo e lasciano scoprire la loro documentata convinzione.

* * *

nessuna fatica a dimostrare l’utilità biologica della mancanza di intelligenza.

il vero enigma è capire l’utilità biologica di quella forma speciale di mancanza di intelligenza che è l’intelligenza.

. . .

nb 2020: l’aforisma era nato qualche miniuto prima (a parte i due differenti sistemi…