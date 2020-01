la “sindrome respiratoria acuta grave”, Severe acute respiratory syndrome o SARS, dovuta a un virus dalla forma a corona, o coronavirus, è apparsa una prima volta in Cina nel novembre del 2002, nella provincia di Guandong, città un tempo nota da noi nella forma europeizzata Canton.

l’epidemia durò alcuni mesi fino alla fine del 2003, colpì in totale poco più di 8mila persone e provocò all’inizio la morte nel 15% dei casi, quindi circa in uno su sei: la conoscenza migliore della malattia ne dimezzò tuttavia alla fine l’incidenza dei casi mortali, riducendola al 7%, cioè a uno su 14, e alla fine il numero totale dei morti fu di circa 800: un buon risultato, direi.

consideriamo infatti i diversi milioni di morti provocati da un’epidemia simile alla fine della prima guerra mondiale (la spagnola) o anche soltanto i due milioni di morti che fece nel 1957-60 un’altra epidemia, che venne chiamata influenza asiatica.

. . .

quell’esperienza e gli errori che vennero fatti allora sembra siano utili per un modo attuale molto diverso di affrontare una malattia molto simile, che si ripropone a quasi vent’anni di distanza e sempre a partire dalla Cina, e sempre dovuta ad un coronavirus, anche se di tipo diverso dall’altro.

del resto le modalità di formazione di questo nuovo virus sembrano praticamente identiche a quelle di vent’anni fa: si tratta di virus endemici negli animali selvatici, dove non danno sintomi, che passano ai pipistrelli e da loro agli uomini, ricombinandosi in forme nuove.

in mancanza di cure specifiche o di vaccini, l’unico modo di contrastare il diffondersi della malattia è l’isolamento dei malati o degli infetti: peraltro il periodo di incubazione è di 14 giorni e questo rende difficile escludere del tutto il contagio da uomo a uomo.

. . .

nell’emergere di questa nuova epidemia dovuta a un nuovo virus sella stessa famiglia, i cinesi stanno intervenendo in forme straordinariamente severe, imponendo la quarantena ad intere metropoli, sospendendo gli esami universitari e persino la proiezione di film di successo, fino al recentissimo divieto di celebrare nella capitale il capodanno cinese dell’anno del topo, il primo segno dello zoodiaco cinese, che inizia fra due giorni.

forse misure così dure possono essere adottate soltanto in un paese che ha una forte tradizione di obbedienza al potere (quella caratteristica culturale che Marx chiamava, in maniera un po’ sprezzante, “dispotismo asiatico”).

ovviamente non manca il solito Burioni nostrano che nello stesso tempo critica queste decisioni – che definisce senza precedenti nella storia (e in questo ha ragione), ma nello stesso tempo suggerisce che mosse così gravi dipendano dal fatto che la situazione è fuori controllo e che i casi reali si contino a migliaia e non a centinaia.

. . .

la mia impressione è che la durezza e la velocità dell’intervento cinese siano dovute anche ad una diffusione molto più rapida e veloce di questa malattia rispetto a quella di vent’anni fa.

l’epidemia è stata individuata da pochissimi giorni e i casi comunicati ufficialmente sono a ieri un po’ più di 600, cioè quasi un decimo dei casi che nel 2002-03 si verificarono in alcuni mesi; in compenso i morti, che pure crescono rapidamente di giorno in giorno, sono stati finora 25 e tutti in Cina, il che mantiene la mortalità attorno al 4%, cioè ad una percentuale decisamente più bassa di quella del 2002-3.

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, non ritiene di dovere ancora annunciare l’emergenza: ne sanno di sicuro più di noi, e dunque stiamo alle loro parole.

certo, se l’emergenza dovesse essere dichiarata in seguito, allora noi penseremmo che sarebbe stato meglio proclamarla prima, per prendere i provvedimenti necessari, duri, ma impopolari; ma questi li lasciamo prendere alla Cina, tanto loro sono un regime autoritario, no?

. . .

ma qui tocchiamo con mano che la difesa della salute nel mondo globalizzato deve fare i conti con le esigenze dell’economia: lode alla Cina che ha messo in quarantena città di milioni di abitanti, ma nessuno immagina iniziative simili nel libero Occidente, ci mancherebbe; nessuno si sogna neppure di sospendere i voli internazionali, ad esempio, in via cautelativa, o prendere misure simili, che potrebbero danneggiare i commerci: si si arriverà, semmai, quando proprio non se ne potrà fare a meno.

c’è di peggio: situazioni simili hanno effetti non solo economici, ma perfino geopolitici – al punto da trasformarsi facilmente in armi per una lotta per il potere: ora è la Cina a subire un duro colpo e a rivelare un pesante tallone d’Achille.

domani, chissà.

. . .

Nota ben poco pertinente: siccome con l’occasione ho scoperto di essere nato anche io in un anno del topo, ma caratterizzato dall’elemento terra – mentre l’anno del topo che inizia il 25 gennaio sarà caratterizzato invece dall’elemento metallo -, e dunque di avere preso le caratteristiche del segno (a voler credere a queste cose), qui, in fondo a un post che parla di tutt’altro, le ricopio per me stesso da wikipedia):

Essendo il primo segno dello Zodiaco cinese, le persone nate nell’anno del Topo sono leader, pionieri e conquistatori; esercitano un forte fascino, sono passionali, carismatici, pratici e lavoratori; sono dotati di grandi abilità di comando e sono i più altamente organizzati, meticolosi e sistematici dei dodici segni.

Spesso hanno forti karma, ma nello stesso momento nella loro vita possono incontrare crisi d’identità o una sensazione di colpevolezza.

Lavorano a lungo e duramente per ciò che vorrebbero guadagnare o possedere nella vita; intelligenti e astuti, sono molto ambiziosi e dotati di forte volontà, nonché acuti e inflessibili promotori del proprio modus vivendi, che spesso include soldi e potere.

Sono energici e versatili, possono trovare il loro modo per aggirare gli ostacoli ed adattarsi alle varie situazioni ambientali molto semplicemente.

Il fascino naturale di un Topo lo rende un amico attraente per quasi chiunque, ma essi sono solitamente altamente esclusivi e selettivi, quando scelgono gli amici, e così spesso hanno solo pochi amici cari di cui si fidano.

Dietro i sorrisi e il fascino, i topi possono essere terribilmente ostinati, insistendo nell’ottenere le cose a modo loro a qualunque costo: tendono ad avere un immenso controllo sulle loro emozioni, che possono usare come strumento per manipolare e sfruttare gli altri, sia emotivamente che mentalmente. Sono maestri dei giochi della mente e possono essere davvero pericolosi, calcolatori e assolutamente crudeli, se si presenta la necessità. Intelligentemente moderati ed aggressivi, non penseranno due volte ad esigere una vendetta su coloro che li danneggiano in un qualche modo.

Sono onesti nei rapporti con gli altri e si aspettano lo stesso: possono risentirsi profondamente se sentono di essere stati ingannati o che di loro si è abusato.

Qualche volta pongono il loro obiettivo troppo al di là delle loro reali possibilità, sia nei rapporti personali che in quelli lavorativi. Una preziosa lezione per loro è imparare a considerare gli altri prima di se stessi, almeno qualche volta, ed evitare di voler convincere gli altri delle loro idee.

Hanno bisogno di imparare a rilassarsi qualche volta, poiché possono essere ossessionati dai dettagli, intolleranti e severi, richiedendo ordine, obbedienza e perfezione. Ma col passare del tempo, diventano più idealisti e tolleranti. Se possono trovare il senso di sé e realizzarsi, lasciando porte aperte per gli altri nella propria vita, i Topi possono trovare la vera felicità.

Comunque, un Topo nato durante il giorno si ritiene che abbia la vita un po’ più semplice di quelli nati durante la notte.