mi rendo conto benissimo che è piuttosto egocentrico dedicare un post ai preparativi del mio prossimo viaggio, che sono in corso, molto blandamente, come dirò: a chi altro può interessare, in fondo, questo argomento? quasi solo a me.

però mi sembra giusto segnarmi qualcosa, a futura memoria (quanto nel futuro?) e da tempo non scrivo praticamente in nessun altro luogo che qui; quindi abbiate pazienza, lettori; potrei anche scrivere un post privato, ma voglio ammettere che vi sia ancora qualcuno che possa trovarvi un briciolino di interesse, se non altro perché mi vuole un poco bene.

. . .

in effetti un amico di blog – conosciuto rapidamente anche di persona, cosa che non guasta mai, per capire davvero con chi si ha a che fare – mi ha chiesto per mail ieri: Come va l’organizzazione del viaggio?

è lo stesso che mi rimprovera un poco per i miei viaggi in aereo, ma negli ultimi cinque anni ne ho fatto in tutto quattro, ed erano due andate e ritorno dal Portogallo del 2018 e 2019: ora ne aggiungo tre (al momento): da Milano ad Atene e da Atene ad Abu Dhabi, con scalo a Beirut, e poi a Colombo, nello Sri Lanka; quanto al ritorno, prevedo un Lahore Karachi, poi Karachi Muscate, Abu Dhabi Beirut e Beirut Milano: decisamente tanti, lo ammetto; questi però non li ho ancora prenotati, mi riservo di farlo durante il viaggio stesso, anche per deciderne i tempi più liberamente, ed eventualmente per rinunciare almeno ad alcuni.

il museo di Abu Dhabi dove lavora mia figlia

aggiungiamo, per potenziare il senso di colpa, che i viaggi aerei sono indubbiamente il peggiore veicolo delle infezioni – che diffondono in poche ore nel pianeta virus che in passato avrebbero impiegato anni ad arrivare da un continente all’altro o forse non ci sarebbero neppure riusciti.

. . .

in generale ho già parlato di come mi sto organizzando in autonomia questo viaggio nel bortoblog 3 di qualche giono fa:

https://corpus15.wordpress.com/2020/01/19/organizzarsi-un-viaggio-oggi-bortoblog-3/



ora posso aggiungere dettagli più precisi; ma per non sprecare parole copio e incollo la mia risposta mail, per cominciare:

sul mio viaggio avevo delle percezioni negative e procedo molto lentamente: per ora ho organizzato soltanto la prima settimana; vedi infatti che è scoppiata questa epidemia che potrebbe anche farlo saltare, almeno per l’andata in India. però, colpo di fortuna: ho aspettato a prenotare il volo dallo Sri Lanka all’India, volevo proprio andarci col traghetto che era stato sospeso trent’anni fa per la guerra civile e non più riattivato; ma alla fine, cerca che ti ricerca in internet, ho finalmente trovato che un passaggio in barca c’è, proprio lungo il cosiddetto ponte di Adamo, che non è un ponte, ma uno stranissimo arcipelago che sembrano le rovine di un enorme ponte preistorico…

fantastico! quindi l’India me la giro con i mezzi pubblici e al ritorno ci penserò.

diciamo anche che voglio vincere una sfida da guiness dei primati: nessuna intenzione di aggiungere 50 euro per ogni volo per il bagaglio: quindi partirò con uno zainetto di sette chili in tutto, per due mesi di gironzolamenti, e questo significa senza guide in volume, orientandomi solo via internet…. 🙂

se non c’è sfida, che gusto c’è?

dite che ce la farò?

. . .

ma la domanda delle domande, a questo punto, è come procederà l’epidemia e se di qui venti giorni non ci sarà qualche blocco dei voli o qualche emergenza che sconsiglia la partenza.

la cosa che più mi impressiona è che effettivamente percepivo qualche potenza avversa nelle settimane scorse, senza sapere bene di che cosa si trattasse, ma sapendo che avrebbe potuto impedirmi che ne so? la partenza, il soggiorno o addirittura il ritorno.

si vedrà, cari amici, si vedrà: la vita del resto un’avventura e chi vuole eliminare ogni rischio dalla sua esistenza, semplicemente rischia di non vivere.

ma questo non vuol dire poi che si debba correre qualunque rischio: vanno misurati, rischi e pericoli, e confrontati con le proprie forze: quindi ognuno misuri le sue, senza cercare di scimmiottare gli altri.