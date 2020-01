sarete sorpresi, all’ottavo appuntamento per visitarla, che una città considerata in passato turisticamente così modesta, come Brescia, e così devastata nei secoli dalla sua specifica passione per demolire il suo passato in nome di una benestante modernità, abbia ancora tanto da rivelare; eppure non esauriremo neppure con questa visita l’esplorazione del suo patrimonio artistico, in realtà poco conosciuto e poco apprezzato anche da molti bresciani.

dal nostro solito punto di partenza di piazzale Arnaldo, che segnava il limite orientale della città romana, della Brescia medievale e delle mura venete (l’espansione della città avvenne per due millenni verso ovest) entreremo nel centro storico per via Tosio; così vennero ribattezzate nell’Ottocento, con un unico nome le antiche contrade Prignacca, Santo Spirito e della Pace:

i Pregnacca erano una famiglia della nobiltà medievale bresciana che rivendicava di essere quella a cui appartenevano i santi Faustino e Giovita (Giovanni Francesco Gambara, Ragionamenti di cose patrie ad uso della gioventù, Volume 1, p. 91, Brescia 1839), ricordati per la presunta apparizione come patroni della città sulle mura orientali, il 13 dicembre 1438, durante l’assedio dell’esercito dei Visconti di Milano.

il convento femminile di Santo Spirito, che dava il nome al tratto successivo della via, corrisponde oggi all’Istituto Superiore Gambara: scavi archeologici effettuati nel secondo cortile intorno al 1930 portarono alla luce i resti ben conservati di una domus romana del II sec. d.C., con una pavimentazione a mosaico, in parte oggi custodita nel Museo di S. Giulia, sezione romana; era stato fondato intorno al 1560, inglobando anche un antico oratorio trecentesco, di cui restano poche testimonianze (un fregio esterno ad archetti in cotto); furono costruiti allora gli ampi chiostri e più tardi i pregevoli affreschi settecenteschi della Cappella, ora adibita ad aula magna. A partire dal 1869 fu destinato a scuola e convitto femminile comunale e subì modificazioni architettoniche.

la contrada successiva prendeva invece il nome dal monastero di Santa Maria della Pace – da non confondere con l’omonimo costruito a partire dal 1720 vicino alla torre Pallata; questo apparteneva alle Monache Cassinesi, ordine soppresso nel 1797, ed era stato ristrutturato qualche anno più tardi dall’architetto Rodolfo Vantini, per farne la sua abitazione, e aveva conservato alcuni resti del chiostro nel cortile interno, ma nel bombardamento del 13 luglio 1944 fu gravemente danneggiato e totalmente demolito nel 1965, quando furono costruiti gli attuali condomini, che hanno completamente modificato e snaturato tutto il lato settentrionale della strada; del resto le demolizioni erano coerenti col piano regolatore della città elaborato in epoca fascista dal Piacentini, che ne avrebbe completamente distrutto il centro storico e che fu fortunatamente realizzato soltanto in parte.



queste vie correvano immediatamente a monte delle mura romane di Brescia, non lontano da qui, durante come mostra il dislivello rispetto alla contrada Cantarane, oggi corso Magenta, il cui nome rimanda evidentemente al ricordo del fossato che le circondava: sul terrapieno delle mura, quando vennero demolite, sorsero i giardini delle case signorili che avevano un doppio ingresso, settentrionale e meridionale, dove si affacciavano sulla contrada della Passione.

qui, in corrispondenza alla fontana coperta, fronteggiata da una piccola lapide romana murata sul muro opposto, dove due strade confluiscono, si apriva la via per la romana Cremona e per il porto di Brescia, reso possibile dall’abbondanza delle acque di allora.

il lato meridionale della attuale via Tosio è invece oggi caratterizzato soprattutto dalla facciata settentrionale del palazzo Tosio, costruito su più modeste case più antiche, tra il 1820 e il 1840, dal conte Paolo Tosio, che ne fece la prima sede della Pinacoteca, ed oggi la sede dell’Ateneo di Brescia: meriterebbe esso stesso una visita, come esempio notevole e straordinariamente unitario del gusto di primo Ottocento e come punto di riferimento dei movimenti culturali e politici di quel periodo.

qui del resto di era fermato per un anno nel 1807 anche Ugo Foscolo, preso dall’amore per la bella Marzia Maria Cipriana Provaglio che dieci anni prima era stata sposata a sedicianni col cugino Luigi Martinengo Cesaresco; e dopo essere partito da Brescia, il poeta le scriveva così:

Pensate tutti quanti voi Bresciani […] a trovarmi una casa; una casa ariosa con molta verdura dinanzi, e la vista dei colli, ed allora verrò a Brescia sul fatto…

Addio, mia gentile amica; sospiro Brescia, e la piazza del Novarino, e il sussurro de’ vostri ragazzi intorno a me, e la carrozza benefica che mi conduceva a spasso fuori di Porta Torlonga. […] Addio addio…

Faccia il cielo che quando io verrò a trovarti la buona stagione continui; io vedrò splendere la divina luce dei giorno in quel vostro clima limpido, e la primavera vezzeggiare le colline di Porta Torlonga. Ti ricordi tu delle nostre passeggiate dell’anno scorso? Io me le richiamo alla mente con piacere, e le vedo nell’avvenire con tutte le mie speranze. Io conto i giorni, le notti, e i minuti; e prego la fortuna perché abbia pietà di noi, e non frapponga i soliti ostacoli. Davvero ho somma necessità di vederti. Addio, Marzia, addio; anzi buona notte, perché suonano in questo punto le dieci…

Sono stanco, malinconico, sonnacchioso. Addio mio cuore addio e mille baci.

Il tuo amico

la piazza del Novarino era contigua al palazzo dove abitava Marzia, ed oggi è diventata la piazza del Foro, che allora non era stato ancora scoperto; e si chiamava così da un negozio di frutta e verdura che nel Quattrocento aveva qui un certo Manfredino da Novara, mercante immigrato del tempo.

. . .

in fondo all’attuale via Tosio si apre la via delle Antiche Mura, nome che ricorda ancora le mura romane e poi medievali, di cui una piccolissima traccia è ancora visibile all’interno di un cortile.

da qui entriamo per un arco che è una delle porte dell’antica cittadella, e attraverso un vicolo dietro il teatro e, passando davanti a una casa che espone nell’atrio un mosaico romano, eccoci in vicolo Paganora, che ricorda ancora l’antica porta delle mura romane che si chiamava Paganorum, perché portava ai pagi, ai paesi, della campagna.

basta scendere dal terrapieno antico di queste mura su cui poi vennero costruiti i portici per trovarci … nel cuore medievale del centro storico di Brescia… in piazza Vittoria, costruita con la demolizione appunto di un intero quartiere considerato degradato e malfamato…

oggetto di una riuscita riqualificazione recente e di una polemica infinita sulle eventuale ricollocazione della statua di Arturo Dazzi, detta del Bigio dalla voce popolare, ma in realtà intitolata L’era fascista, che stava davanti al Bar Impero, che la stessa voce popolare battezzò il ber dei ciapp, il bar delle chiappe, dalla vista principale che si godeva dai tavolini all’aperto sotto il portico; ma a questo punto io trovo più inopportuno, semmai, avere mantenuto l’Arengario di pietra rossa, che serviva alle arringhe mussoliniane.

dalla sistemazione della piazza fu coinvolta anche la chiesa di sant’Agata, che la prima che visiteremo oggi; infatti il suo lato sud è oggi coperto da un porticato, che serviva in origine al mercato dei fiori ed oggi è chiuso, e ceduto a privati, con tanto di masso dell’Adamello all’esterno, in obbedienza alla retorica del tempo.

. . .

questa chiesa, in apparenza modesta, è una delle più antiche della città: qui infatti sorgeva la prima parrocchia di Brescia fuori dalle mura romane, e fu fondata nel sesto secolo, quindi dopo la caduta dell’impero romano; rivelatrice è la dedica a sant’Agata, la patrona dei Goti (una chiesa dedicata a sant’Agata dei Goti si trova anche a Roma); e siccome la santa morì, secondo la tradizione, dopo varie torture, sui carboni ardenti, eccola contemporaneamente protettrice contro gli incendi, propensi a svilupparsi proprio nei nuovi quartieri degradati e superaffollati ai margini della città.

stiamo parlando dei Goti o Visigoti che governarono l’Italia settentrionale poco dopo la caduta dell’impero romano; e qui vicinissimo, del resto, sorgeva anche il Cordusio (come a Milano), cioè la Curia ducis, cioè la sede del duca longobardo che subentrò qualche decennio dopo.

ma la protezione contro gli incendi della santa valse poco: infatti il primo documento che cita la chiesa è del 1184, a seguito di… un incendio che distrusse il quartiere, e si estese a oriente fino alle mura romane, dove infatti la porta per Milano prese il nome di Porta Bruciata.

la chiesa originaria era più piccola: poi venne ingrandita con un’abside costruita con un arco sopra il fiume Garza, che passava di qui, dopo essere passato sotto l’attuale Palazzo della Loggia; e l’arco si vede ancora, anche se il fiume è stato spostato.

la chiesa venne poi completamente rifatta nel Quattrocento in forme ancora tardo gotiche, ma negli anni successivi non mancarono i continui rimaneggiamenti, così che l’interno diventa una antologia di diversi stili architettonici, anche se poi prevalente risulta, per la forza della decorazione, l’impronta barocca.

. . .

Santa Maria dei Miracoli non ha una storia così antica e la sua origine è completamente diversa: durante la peste che colpì Brescia tra il 1480 e il 1484 si diffuse la voce che una Madonna col bambino affrescata sulla parete esterna di una casa avesse poteri miracolosi; pertanto il Comune acquistò la casa per costruire una chiesa attorno a quella immagine, e il cantiere fu inaugurato nel 1488; entro il 1500 è terminata la parte bassa della facciata, che è attribuita all’architetto Sanmicheli; osservando bene la facciata nel suo insieme, si nota bene la differenza tra questo primo livello, di impianto rinascimentale tradizionale, e il coronamento superiore, molto più estroso e creativo, che sembra di una mano differente.

ma il parallelo con la storia della chiesa di Santa Maria dei Miracoli di Venezia, una delle prime chiese rinascimentali della città, è impressionante: anche qui esisteva su una strada una immagine della Madonna ritenuta miracolosa, e anche qui si decide di dedicarle una chiesa. anno? 1480, lo stesso in cui comincia anche la storia della Chiesa dei Miracoli di Brescia; e anche dal punto di vista architettonico non mancano le affinità: ad esempio il coronamento tondeggiante della facciata bresciana è una chiara citazione della chiesa veneziana, finita pochi anni prima.

la chiesa venne poi ingrandita rispetto al primitivo progetto per il grande successo che ebbe e l’afflusso straordinario di offerte dei fedeli; e questo spiega anche, credo, la strana posizione della cupola principale, così a ridosso della facciata, mentre poi la chiesa fu prolungata.

qui era esposta anche una delle più belle opere del Moretto, la pala Rovelli , così chiamata dal nome del committente, un maestro, che la ordinò assieme ai suoi scolari: attualmente è esposta alla Pinacoteca Tosio Martinengo e l’abbiamo vista lì in una visita precedente.

la chiesa fu bombardata dagli americani e parzialmente distrutta nel 1944; tuttavia la “miracolosa” facciata e la prima cupola si salvarono, con le loro decorazioni interne, mentre la parte terminale della chiesa è ricostruita e le decorazioni originali sono andate perdute.

. . .

passeremo soltanto, senza fermarci, per la chiesa di san Francesco, per raggiungere la chiesa della Pace, dalla rustica facciata rimasta non finita, costruita tra il 1720 e il 1746 nell’area di un palazzo di un ramo estinto della famiglia Martinengo; qui si erano trasferiti, dalla loro non lontana chiesa di san Gaetano, a fine Seicento, i Padri della Pace” o “Preti riformati”, un ordine che si era formato, nel quadro della Controriform, a fine Cinquecento, e che a inizio Seicento si era trasformato nei padri Filippini, aderendo al movimento promosso da san Filippo Neri.

la chiesa fu inaugurata dal vescovo cardinale Querini; la sua austerità, tanto interna che esterna, ci rimanda a quella corrente pauperistica cristiana, di impronta giansenistica, che in quegli anni si era sviluppata a Brescia, e che abbiamo visto documentata anche dalla pittura del Pitocchetto.

. . .

la Basilica delle Grazie, con l’annesso Santuario, li vediamo oggi, nelle importanti trasformazioni interne realizzate nell’Ottocento, che ne fanno un esempio dello stile nello stesso tempo eclettico ed accademico dell’epoca, ma la sua origine è più antica e di nuovo connessa ad un momento molto critico della vita della città.

la sua prima sede era fuori dalla cinta delle mura, a nord della città e vicino al Mella; ma nel 1517, dopo la terribile esperienza del sacco di Brescia compiuto dai francesi cinque anni prima. Venezia ordina “la spianata”, cioè la totale distruzione, per motivi di sicurezza militare, di tutti gli edifici attorno alle mura in un raggio di un chilometro e mezzo da queste; così i padri Gerolamini che la reggevano sono costretti a trasferirsi in città: qui c’era già una chiesa di Santa Maria degli Umiliati, ma l’ordine attraversa una crisi, anche di tipo morale, e dunque viene sostituito nella gestione anche dell’annesso convento, cambiando anche il nome al complesso, con una bolla di papa Leone X Medici del 1519: due anni prima, con le sue 95 tesi, Lutero aveva dato il via alla riforma protestante; poi nel Seicento questa diventa la chiesa dei Gesuiti.

la facciata spoglia dà grande rilievo al portale, che è stato trasportato qui dalla chiesa demolita fuori Brescia, e assume quasi un significato simbolico di muta protesta.

all’interno di questa chiesa vi erano altre due tele del Moretto, una pure trasferita in Pinacoteca e sostituita da una copia, una invece rimasta ancora qui.

il santuario è in parte rimasto dalla più antica chiesa degli Umiliati, in parte il risultato dei rifacimenti ottocenteschi di cui si parlava prima: contiene un’avvincente raccolta di ex-voto antichi che rappresentano uno straordinario spaccato di storia sociale, e anche meteorologica (!), locale, che varrà la pena di commentare in loco.

. . .

l’ultima puntata prevista di questa escursione, se ce ne sarà il tempo, sarà la chiesa di san Faustino, a cui sarebbe bello arrivare, se lo troveremo aperto, attraverso il palazzo Calini, oggi una delle sedi dell’Università di Brescia, attraverso un vicolo molto scenografico che si apre proprio davanti alla sua facciata.

ma completerò questi appunti, se ce ne sarà bisogno, dopo la visita, eventualmente, con un ultimo brano dedicato alla terza chiesa per importanza della città, in quanto dedicata ai santi patroni, e alla casa del boia che di fronte a lei vedete, a cavallo del fiume Garza, nella vecchia stampa settecentesca qui sopra.