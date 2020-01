cor-pus-zero

la differenza principale fra i rancorosi e coloro che sanno dimenticare sta nel fatto che, per qualche contorto motivo, i rancorosi ricavano soddisfazione dal loro odio e quindi se lo tengono stretto.

dimenticare è perfino meglio che perdonare…

* * *

invece che consigliare di perdonare settanta volte sette, il rabbi avrebbe fatto meglio a consigliare di dimenticare una volta per tutte.

solo che il perdono è volontario, ma la dimenticanza no.

* * *

non si può rendere obbligatorio un comportamento involontario come la dimenticanza.

(come no? e allora perché ti vietano di desiderare la donna di un altro?

– ma, scusami, e desiderare le donne che non sono di nessuno, allora, si può?

sempre poi che le donne siano di qualcun altro che loro stesse)

* * *

ho l’impressione che si riescano a vietare i comportamenti istintivi, per costringere almeno…