lunedì 12 luglio 2010 – 20:03

anche la nostra memoria se ne frega della verità oggettiva; lo scopo della memoria mica è la verità, ma la soddisfazione di sé del ricordante.

* * *

tanto è vero che – come ha dimostrato Freud – tendiamo a dimenticare le esperienze sgradevoli e ricordiamo di preferenza quelle piacevoli (traumi e coazioni a ripetere a parte…).

* * *

ma la scrittura prima e l’informatica poi stanno mettendo in crisi la soggettività della memoria: sempre pronte a smentire quel che la nostra mente ci ha raccontato di noi, sempre pronte a metterci di fronte a cose che di noi avevamo dimenticato e che non riconosciamo neppure più come nostre.

* * *

la scrittura, la stampa, internet hanno posto le premesse di qualcosa che potrebbe rivelarsi drammatico: il sostituirsi della memoria oggettiva a quella soggettiva.

cioè la perdita di centralità del soggetto…