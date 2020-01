soltanto una coincidenza beffarda di un dio che ama l’ironia che proprio a Wuhan, da cui è partita l’epidemia di una nuova forma di Sindrome Respiratoria Severa Acuta (SARS), sia la sede del Wuhan Institute of Virology?

(il suo sito internet qui: http://english.whiov.cas.cn/ ).

il paradosso è che questo laboratorio è stato costruito nel 2015 e inaugurato nel 2017 proprio per studiare il virus della SARS che al suo primo apparire, fra il 2002 e il 2004, aveva infettato 6mila persone e ne aveva uccise quasi 800.

è un laboratorio, dei 54 simili nel mondo, costruito secondo standard che vengono garantiti di altissima sicurezza (standard di livello 4 (BSL-4) di biosafetey – il più alto livello di rischio biologico, nel senso che sarebbe qualificato per gestire i patogeni più pericolosi; i laboratori BSL-4 devono essere equipaggiati con tute a tenuta stagna o speciali spazi di lavoro che impediscono che virus e batteri possano essere trasmessi attraverso l’aria, conservati dentro scatole sigillate che gli scienziati raggiungono utilizzando guanti di alta qualità), e tuttavia nel 2017 alcuni scienziati avevano espresso alla rivista Nature la preoccupazione che uno di quei virus killer potesse sfuggire e infettare la popolazione; in quello stesso articolo si diceva che questo era già successo alcune volte da un laboratorio di Pechino.

illazioni americane malevole? oramai da tempo la biologia del resto viene studiata anche a fini militari.

ma proprio il sito in inglese che parla di questi sospetti li smentisce anche per primo: è in gioco l’intero status della medicina mondiale, se dovessimo convincerci che i laboratori sono la sede di apprendisti stregoni che provocano catastrofi a fin di bene (forse).

. . .

ma lascio la parola ad afo, il commentatore attento che ha richiamato la mia attenzione su questo aspetto.

ecco il nostro dialogo, svoltosi in coda ad un altro post:

bortocal15 26 gennaio 2020 alle 6:13

forse oggi scriverò un post per analizzare meglio la situazione SARS: la normale annuale influenza di due anni fa ha fatto 334.000 morti e 25.000 nella sola Germania (dati OMS), pare, mentre quella ancora in corso – parlo sempre dell’influenza e non della nuova malattia – ne ha fatti finora 32 in Germania: cosa che non ha impedito e non impedisce a nessuno di viaggiare.

quanto ai morti per questo nuovo tipo di coronavirus, la maggior parte erano ultraottantenni con altre malattie già in corso…

direi che al momento impressionano molto di più le misure prese dal governo cinese che le conseguenze dell’epidemia stessa.

fla 26 gennaio 2020 alle 10:53

Bisognerebbe capire la mortalità in assenza di assistenza medica, come capita nella maggior parte dei casi del virus influenzale. Altrimenti il confronto non è esatto. Man mano che aumenteranno i numeri la capacità di offrire assistenza medica verrà meno e il confronto sarà più esatto.

A pensare male, lo Wuhan Institute of Virology si trovo propio a Wuhan e pare che studiasse la SARS. Quindi con un po’ di immaginazione si può pensare che uno dei loro pipistrelli sia riuscito a scappare. O si è finto morto e poi dopo che l’hanno buttato in modo non adeguato abbia ripreso vita per essere poi cacciato e venduto oppure chi vendeva la zuppa di pipistrello al mercato di Wuhan l’ha preso dalla spazzatura.

Ma è soprattutto il comportamento del governo cinese che fa pensare ad un incidente biologico. Appena hanno ottenuto i primi dati del sequenziamento genetico hanno deciso di chiudere le città perché conoscevano benissimo il virus e cosa potesse essere successo. La prima cosa che hanno detto è che “il virus può mutare”. Probabilmente perché quella capacità gliela avevano data loro per studiarlo.

bortocal15 26 gennaio 2020 alle 16:42

caro flavius, questo tuo commento è illuminante; mi stavo aggirando attorno al pensiero confuso che dietro queste epidemia ci potesse essere qualche sperimentazione a fini militari, e ora tu dai un indizio davvero forte; io per la verità pensavo ad una mossa ostile USA, ma non mi quadrava la scelta della località.

ora tutto torna, davvero.

anche la tua prima osservazione è giusta: allo stato attuale la mortalità non poi terribile, confrontata con altre epidemie, non dico della storia, ma anche recenti; ma quello che fa davvero la differenza è la capacità del sistema sanitario di starle dietro: nel momento in cui questo dovesse collassare, anche la mortalità indubbiamente esploderebbe.

darò rilievo alle tue considerazioni in un post che scriverò tra poco: secondo me meritano.

. . .

ed ecco il quadro statistico (purtroppo in tedesco), che citavo nel mio primo commento, dell’andamento delle epidemie di questo millennio, in base ai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; Grippe è l’influenza; sotto ogni malattia il primo numero indica gli ammalati, il secondo i morti, unbekannt significa sconosciuto; EHEC indica l’infezione da escherichia coli enteroemorragici, un batterio intestinale; weltweit indica che i dati sono riferiti a tutto il mondo; alcune colonne riportano i dati (decisamente impressionanti) riferiti soltanto al Deutschland, la Germania – spero che la penultima colonna contenga un errore di stampa e che i 25.000 morti provocati dall’influenza nel 2017-18 siano riferiti non alla sola Germania ma all’intero mondo).