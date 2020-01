cor-pus-zero

wordpress domenica 25 luglio 2010 – 8:57

il governo sottoposto alla legge?

bubbole: il governo è il nucleo centrale operativo e il coordinatore dell’illegalità necessaria a mantenere in vita una società.

. . .

commenti:

Pat 25 luglio 2010 alle 9:06

tanto per chiarire

bortocal 25 luglio 2010 alle 9:10

già, ma mica solo in Italia!

in Italia è semplicemente mostruosamente alto il livello di illegalità necessario per far funzionare la società!