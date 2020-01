mi colpisce parecchio ricevere da varie parti messaggi di disapprovazione per il mio prossimo viaggio ad Abu Dhabi da mia figlia (un caso di SARS in quello stato, finora) e poi in Sri Lanka e in India (sempre che il visto arrivi, perché per ora rispondono che le mie foto e quelle del passaporto non sono chiare).

ammetto che viaggiare in tempi di epidemia può essere rischioso, ma quanto di più che viaggiare in se stesso? viaggiare non è già rischioso di per sé?

. . .

in ogni caso, a proposito del coronavirus, mi sembra giusto cercare di stabilire delle giuste proporzioni e cito questi dati, dopo averne ricordati di analoghi per la Germania: nel 2019 in Italia abbiamo avuto 192 morti per la normale influenza, che però salgono a 8-10.000 se si considerano coloro che sono morti per altre malattie dopo averla presa: in sostanza, su 8 milioni di malati abbiamo avuto una mortalità diretta e indiretta per influenza un poco superiore all’1 per mille.

nel caso del nuovo coronavirus, al momento attuale abbiamo una mortalità del 3%, prevalentemente di persone anziane o già malate: quindi è una malattia circa trenta volte più pericolosa; la SARS del 2003 aveva una mortalità del 10%, mentre la terribile spagnola di cent’anni fa aveva una mortalità inferiore, cioè del 5%: il che non le impedì di fare decine di milioni di morti, visto che colpì un terzo della popolazione mondiale di allora.

quindi al momento non sono totalmente sconvolto: del resto due estati fa nel basso Chiese c’è stata una epidemia di polmoniti con 1.200 malati e 8 morti, per il batterio della legionella; realisticamente dubito che il coronavirus possa fare di più.

conclusione: se le cose restano in questi termini, e se i visti arrivano, parto con la coscienza tranquilla: non porto virus dove andrò e non ne riporterò a casa.

. . .

ma l’occasione è buona per ragionare sul fatto che ogni viaggiatore è guardato con sospetto, come se fosse un potenziale untore per i suoi capricci, e soprattutto da coloro che non sono viaggiatori, ma stanziali.

c’è sicuramente una radice genetica nella voglia di viaggiare e l’umanità è nomade e migrante per sua natura; non è neppure concepibile la storia, ma quasi neppure la preistoria, se non ci fossero esseri umani che si spostano, che cercano nuovi mondi, che sono curiosi e sprezzano un poco il pericolo: le civiltà sono nate così e i continenti sono stati popolati in questo modo.

ma questo non significa che TUTTI gli esseri umani siano desiderosi di viaggiare; anzi, il gruppo degli amanti dell’esplorazione e dell’avventura è una minoranza, e il suo comportamento rimane incomprensibile per gli stanziali.

la modernità ha diffuso il turismo, prima riservato a piccoli gruppi di privilegiati, e lo ha reso un fenomeno di massa; quindi oggi anche gli stanziali sono obbligati a spostarsi da questa moda: ma guardate come vi si adeguano: ridiventano immediatamente stanziali nel luogo dove si sono spostati, fanno shopping, le vasche e passano le ore a chiacchierare seduti come a casa, cercano di ritrovare il cibo al quale sono abituati e, possibilmente, tendono a tornare negli stessi luoghi anche in seguito.

. . .

oggi diciamo che questi sono turisti, non viaggiatori, ma questo non rende del tutto giustizia ai fatti.

che differenza c’è, infatti, tra un turista e un viaggiatore?

fino a poco tempo fa il turista era semplicemente un viaggiatore un po’ particolare.

viaggiatore era chiunque si sposta dal suo luogo di residenza per qualunque motivo; turista chi viaggia “per diletto”, chi visita per svago un luogo diverso da quello in cui vive; chi viaggia non per motivi utilitari, ma per svago o per interesse culturale.

ho usato definizioni prese dalla rete, ma funzionano poco.

perché il turismo si confonde con la vacanza: chi semplicemente si trasferisce da un luogo all’altro, senza nessun interesse culturale, ma soltanto perché il clima è migliore oppure si può nuotare o sciare è un turista oppure no?

per l’albergatore sì; da altri punti di vista non so; per me è soltanto una persona che va in vacanza, di solito uno stanziale

. . .

quindi si sente la necessità di distinguere fra tre concetti diversi: la vacanza, il turismo, il viaggio.

la vacanza è fare una vita senza obblighi di lavoro, ma senza altre sostanziali differenze a parte queste, e neppure se si va a trascorrerla da qualche parte che non è la propria solita.

turismo è, o dovrebbe essere, riempire questo tempo libero di curiosità culturali.

viaggio è una esperienza completa di cambiamento delle proprie abitudini di vita per la conoscenza di ambienti completamente nuovi.

si può fare vacanza, quindi, senza diventare turisti, ma si può diventare turisti anche senza viaggiare o senza viaggiare troppo: è quel che chiamo turismo a km zero, il turismo di chi scopre lo spessore culturale per lui sconosciuto anche dei luoghi dove vive di solito e che, forse per questo, gli risultano ancora più sconosciuti di altri, più famosi per la loro spettacolarità esteriore.

viviamo in un paese dove questo turismo a raggio ridotto ha delle enormi potenzialità e si sviluppa lentamente soltanto perché ci sono interessi economici molto forti che spingono verso modelli che comportano spese più elevate.

del resto anche qui domina il pregiudizio interessato e consumistico che la vacanza più bella sia per definizione la più costosa.

. . .

sono personalmente impegnato, recentemente, invece, in progetti di riscoperta della ricchezza del territorio dove si vive: garantisco che dà molta più soddisfazione che portare a visitare monumenti che sconvolgono certamente per la loro bellezza, ma che – a volte proprio per questo – finiscono per essere delle esperienze estetiche o estetizzanti, ma circoscritte e prive di spessore conoscitivo autentico.

quindi, sì: non c’è bisogno di andare in aereo sul Mar Rosso, se vuoi semplicemente trascorrere una vacanza al mare, però vuoi farlo nel lusso di un paesaggio più esclusivo.

. . .

però rimane necessario prendere l’aereo o la nave se vuoi esplorare qualche mondo lontano.

anche se ‘è una specie di più forte influenza in giro e contro questa non ti sei ancora vaccinato, perché il vaccino non l’hanno ancora trovato.

se poi la situazione dovesse diventare più grave, non tocca a me vietare i voli, e solo a me stesso: ci sono autorità pubbliche e governi, e tocca a loro decidere: io mi adeguerò certamente.

. . .

per concludere, come se il post non fosse stato già abbastanza lungo e inutilmente riflessivo, ecco che ci aggiungo una lunga citazione di chi ha saputo trattare il tema meglio di me, un bellissimo blog sul turismo ecosostenibile:

. . .

Turista e viaggiatore: per molti possono sembrare dei sinonimi, altri possono pensare che vi siano delle differenze. Noi crediamo che ci siano delle differenze e che, durante un viaggio, si vedano nettamente. In cinque punti vi mostriamo quello che distingue un turista da un viaggiatore. E tu chi sei in vacanza?

1. Il turista ha già un programma organizzato. Ha lavorato un anno intero, ha solo una settimana di vacanza e vuole che sia tutto perfetto. Per questo, spesso si affida ad altri. Solo riposo, zero pensieri.

Il viaggiatore organizza il suo programma. A volte non lo ha neppure. Vuole un viaggio che gli appartenga, che sia suo e fatto a sua immagine e somiglianza. Non segue degli schemi, solo l’istinto.

2. Il turista cerca la comodità. A costo di portarsi dietro l’intero armadio, il turista vuole sentirsi a casa. Non desidera imprevisti, sbattimenti o brutte sorprese. È il suo benessere al centro delle vacanze.

Il viaggiatore cerca l’avventura. Ecco una delle principali differenze: il viaggiatore vuole vivere il luogo, è il posto che sta visitando il protagonista assoluto del viaggio. Cerca la sorpresa, l’imprevisto: sarà il prossimo aneddoto da raccontare ad amici e parenti una volta tornato.

3. Il turista vede un luogo. Ha un programma prefissato che svolge insieme a tanta altra gente. Tutto il suo itinerario è studiato fino all’ultimo dettaglio per mostrargli il meglio e nel miglior modo possibile. Tutto a portata di mano, spesso da dietro un finestrino.

Il viaggiatore vive un luogo. Si perde nelle vie della città e, anche se non visita un museo, se ne farà una ragione: magari il caffè al bar con il vecchio del paese è stata un’esperienza più interessante. Tocca tutto con mano e sente suo.

4. Il turista non vede l’ora di mostrare le foto di se stesso in vacanza. Tornato a casa, il turista mostrerà ad amici e parenti le sue foto in posa davanti all’albergo, vicino a quel famoso monumento, il selfie nella piazza principale. È lui il protagonista e non ne fa mistero.

Il viaggiatore ti mostrerà le foto di quello che ha visto. A vederle non ti sembreranno particolarmente belle o interessanti, ma per il viaggiatore sono state essenziali. Magari ha fotografato un bambino intento a giocare, una donna mentre stendeva la biancheria al balcone o un gatto sull’uscio della porta. Ecco le differenze: il viaggiatore è interessato solo all’esperienza che sta vivendo.

5. Il turista sceglierà sempre la strada più sicura. Difficilmente vedrete un turista su un mezzo pubblico o improvvisare qualcosa. Non importa il prezzo: la sicurezza e la comodità sono priorità e non è disposto a rinunciarvi.

Il viaggiatore preferirà sempre la scoperta. È sempre alla ricerca di percorsi e sentieri inesplorati. Le sue priorità sono l’avventura e, soprattutto, il low cost. Sa che, così facendo, potrà scoprire paesaggi e panorami irripetibili.

. . .

ho soltanto tolto la parola mozzafiato nell’ultima riga: ecco una parola capace di distruggere da sola tutto il senso del bel post che ho riportato pari pari.

ecco, io aggiungerei che il viaggiatore non cerca il mozzafiato, anche se spesso lo trova, e più spesso dove non se lo aspetta o dove nessuno sa che ci sia.

a volte l’intensità di una esperienza sarà soltanto sua, a volte troverà quello che lo emoziona nella vita quotidiana e in un paesaggio discreto.