il vero pericolo, a me pare, non è che questa epidemia, per ora gagliarda, ma neppure troppo, faccia direttamente strage:

se è vero che è nata addirittura a fine novembre (e che il mercato di Wuhan non c’entra per niente)…

https://www.open.online/2020/01/27/coronavirus-nuove-ombre-sullorigine-del-virus-the-lancet-primo-caso-non-e-stato-al-mercato-di-wuhan/

allora diciamo che 170 morti e 7.000 casi in due mesi non sono neppure terribili.

vero che adesso si diffonde al ritmo di circa 2.000 casi al giorno, ma forse questo dipende dal fatto che ci si sta più attenti; è probabile che ci siano stati casi non mortali nelle settimane passate, guariti spontaneamente.

vero anche che finora non è stato preso nessun provvedimento serio, tranne che in Cina, per fermarla, e che i viaggi aerei continuano in tutto il mondo (sto pensando al mio fra meno di due settimane…); l’industria turistica non si ferma, ci sono crociere e relative polemiche: e il tutto un poco grottesco…

vero anche che, dopotutto, siamo attorno ad una mortalità di meno del 3% per chi si ammala: può essere che sia molto ma molto più pericoloso fare in auto la tangenziale della Val Sabbia, dove abito, e dove c’è un incidente al giorno.

se consideriamo che la gente beve e si ubriaca tranquillamente, nell’equilibrio del rischio anche il coronavirus può starci, isterismi a parte.

il vero problema è un altro, ma qui temo di risultare complicato: vediamo.

. . .

mi ha aiutato a trovare la sintesi un commento arrivato nel frattempo.

l’idea chiave è questa: che anche le malattie che colpiscono noi umani evolvono assieme a noi:

l’uomo paleolitico cacciatore non aveva le sesse malattie dell’uomo che si fece agricoltore e allevatore;

la civiltà del capitalismo nascente e di quella globalizzazione planetaria che chiamiamo le scoperte geografiche regalò a noi la sifilide e malattie nuove per loro ai popoli scoperti, o almeno a quella parte di loro che sopravvisse al genocidio dei conquistatori;

la rivoluzione industriale inventò o diffuse altre malattie, nel senso che le rese di massa: ad esempio la tubercolosi;

mentre è indubbio che la scoperta degli antibiotici ha modificato dalla metà del secolo scorso il quadro delle malattie che conducono alla morte gli esseri umani della civiltà tecnologica avanzata.

. . .

il paradosso attorno al quale mi sto arrovellando questo: che le malattie batteriche sono tipiche di società meno tecnologiche, e invece le malattie virali sono quelle tipiche della nostra civiltà tecnologica: come se si fosse una specie di selezione naturale delle malattie…

ed è come se i batteri – facendo più fatica ad ammazzarci (almeno fino a che non si riprendono) – lasciassero il campo ai virus, più veloci nel trasformarsi, più difficili da combattere.

e di questo scenario fa parte anche il riscaldamento globale, che spalanca le porte a nuove malattie.

. . .

eppure fino a questo momento sono state relativamente contenute anche malattie nuove come l’aids, dovuta ad un virus recente che ha fatto finora 37 milioni di morti e ne sta facendo due milioni l’anno.

cifre che rendono palesemente risibile l’affanno per il coronavirus, se non fosse che c’è la convinzione che l’aids in fondo te lo devi andare proprio a cercare, oggi (e c’è anche chi lo fa, per il gusto di una sfida quasi adolescenziale alla morte).

ma insomma: eccomi al punto: il coronavirus, fosse pur nato, come si dice, ma adesso lo si nega, al mercato cinese del pesce, è una malattia da società relativamente benestanti: altrove sono ancora i batteri a fare milioni di vittime; il coronavirus al momento, al di fuori di Wuhan, colpisce chi viaggia, chi usa l’aereo, insomma è una malattia della gente su.

quella che non è abituata ad ammalarsi per qualche epidemia: che si protegge con le norme igieniche e con i vaccini, che esclude la malattia dal proprio orizzonte vitale, a meno che non sia una di quelle canoniche della nostra civiltà: il cancro, l’infarto, l’ictus…, e magari l’incidente stradale.

. . .

ma la sfida veramente mortale alla nostra società benestante che questo virus ha lanciato non è quante persone riuscirà ad uccidere: saranno sempre infinitamente meno di quelle che muoiono per cause già metabolizzate; ma quante persone riuscirà a fare ammalare.

questa è la scommessa che il virus lancia alla medicina moderna: far crescere rapidamente il numero dei malati ad un punto tale che diventi impossibile curarli con i suoi metodi: la storia un poco grottesca dell’ospedale cinese nuovo costruito in pochi giorni diventa simbolica: ma serve poco qualche nuovo ospedale, quando mancheranno i medici e forse anche i medicinali.

dal momento in cui il virus supererà questa soglia e i malati non potranno più essere curati come da qualche decennio si usa, allora effettivamente ci si potrebbe trovare sbattuti di colpi in una situazione sanitaria di tipo pre-industriale e allora il numero dei morti crescere rapidamente.

ma per il momento non siamo a tanto.

. . .

però la malattia, se non verrà rapidamente contenuta, rischia di diventare letale perché, più ancora che colpire gli uomini, sta cominciando a dare duri colpi a qualcosa che la cultura dominante considera ancora più importante di loro: l’economia.

qui il cerchio si chiude: perché se i commerci e la produzione si arresta, per sfuggire all’epidemia, allora si inceppa il meccanismo miracoloso che ci tiene tutti in vita, il ciclo del consumo.

il coronavirus non colpisce soltanto gli uomini, colpisce una società ed un’economia malati: e non ci saranno vaccini.

. . .

insomma, il coronavirus è un virus sovranista, che alimenta il razzismo, diffonde il terrore di un nuovo pericolo giallo e distrugge l’integrazione globalista: agisce come le epidemie di peste dei secoli passati che distruggevano una società per ricostruirla su nuove basi.

spargevano il terrore – un po’ più motivatamente di oggi -, ma spezzavano ogni vincolo e ne creavano di nuovi.

l’epidemia non è mai un fenomeno individuale di contagio di un individuo con un altro: è la sindrome che colpisce una società malata, l’ultima variabile impazzita che mette a dura prova la sua tenuta globale.

. . .

scusate se, per chiudere, mi cito, e sono immodesto:

e intanto le rose buttano le gemme, nei giorni della Merla.