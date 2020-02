in fondo potrei cavarmela con un lo avevo detto io, che però è sempre antipatico da pronunciare.

è sempre stata ridicola l’idea di una condanna di Trump per avere chiesto all’Ucraina, con le sue maniere forti e abusatrici, di indagare su un candidato alla presidenza, il vice-presidente di Obama, Biden, motivatamente sospettato di essere corrotto a sua volta.

una sceneggiata da House of Cards che il senso del ridicolo avrebbe sconsigliato ai democratici di recitare.

ma, peggio ancora, quel vice-presidente vuol essere candidato, e potrebbe perfino farcela, nel grande baraccone delle primarie, dove i soldi si mescolano al controllo dei media e la democrazia rischia di diventare una farsa.

e d’altra parte non è certamente migliore il presidente in carica, Trump, il palazzinaro bugiardo, che si riavvia verso una rielezione certa, sostenuto come è dai grandi colossi di internet, questa volta in maniera meno occulta che nel 2016; e lui del resto si sta impegnando a proteggerli contro la pretesa dell’Europa di tassarli, come fonte intoccabile del suo potere.

dove sia poi il potere vero, se in Facebook che crea i presidenti, oppure nei presidenti, che si servono dei social media, lo lasciamo decidere agli storici del futuro (se ce ne saranno ancora).

. . .

questo è dunque il punto: la democrazia parlamentare, inventata proprio negli Stati Uniti, è diventata una pura lotta di potere, una foglia di fico che nasconde la vera oligarchia di fatto, la civiltà della menzogna, uno spreco immane di denaro per costruire il consenso, che altrove è ottenuto in modo moto più economico.

questo tipo di democrazia è alla fine della sua corsa, appare oggi profondamente marcia come lo era il sistema comunista alla vigilia del 1989 e non merita più di essere difesa.

. . .

ma in fondo che le campagne elettorali americane costino tanto non è poi non proprio l’ultimo successo del capitalismo?

qualcuno mi accusi pure di essere un disfattista e mi presenti come obiezione la generosa battaglia di Sanders, così pericolosa che gli è stata perfino opposta una controfigura al femminile come la Warren, considerata certamente più affidabile di lui dai poteri forti, visto che persino Obama ha sprecato qualche parola per sostenerla.

quel qualcuno potrei essere io stesso, se solo avessi quattro anno di meno e fossi un po’ meno disincantato di oggi

– e se Sanders, che fa pure il miracolo francescano della predica agli uccelli, anzi ad un uccellino solo, non avesse quattro anni di più e un infarto di mezzo.

https://corpus15.wordpress.com/2016/03/27/buona-festa-laica-di-primavera-con-luccellino-di-sanders-170/