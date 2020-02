Inventata la sassaiola contro gli studenti cinesi a Frosinone: prof denunciato per procurato allarme

sotto questo titolo di Repubblica io ci vedo un ghigno sadico.

ma Repubblica, che proprio ieri sparava la notizia senza averla verificata, la passerà liscia, invece?

dall’articolo si capisce che il poveretto credeva semplicemente di dare il suo contributo democratico alla creazione del nemico razzista, diffondendo notizie che non aveva neppure inventato lui, proprio come fa tutti i giorni proprio Repubblica.

quello che un pochino sconvolge, semmai, è che sia stato proprio un insegnante a cascarci.

ma il poveretto non aveva il diritto, come comune cittadino, di fare quello che fanno i media, fingendo sdegno per ogni puttanata di qualche demente in rete o fuori e in realtà tambureggiando continuamente come cassa di risonanza dell’osceno e del ributtante.

modesta richiesta ai media che si dicono antirazzisti: smettetela di frastornarci con le loro idiozie che diventano anche le vostre, lasciateci in pace; grazie.

smettetela di gridare al lupo, al lupo!, quando i lupi veri siete voi.

quanto ai razzisti isterici, stiamone alla larga, semplicemente tenendo la testa sulle spalle: sono più infettivi loro del coronavirus.

ma per loro c’ un antidoto efficace: il buon senso.