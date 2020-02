è un colpo al cuore così forte la notizia che è morto Li Wenliang, 34 anni, oculista, il medico cinese che aveva invano lanciato l’allarme sulle strane morti di alcuni malati, e dubitava – sbagliando di poco – che potesse essere una ripresa della SARS.

arrestato, minacciato, accusato di lanciare allarmi inutili poi tardivamente riabilitato, infine contagiato e, dopo una breve lotta con la malattia, adesso morto.

riprendo la sua foto, che già mi aveva colpito e avevo pubblicato qualche giorno fa, ma che morisse non l’avrei mai creduto possibile, perché ancora penso come in un film americano o nel romanzo manzoniano: che esiste una giustizia occulta nel mondo, se non proprio una provvidenza, con maiuscola o senza.

. . .

Li Wenliang lo dobbiamo considerare un eroe soltanto perché ha fatto il suo normale dovere…, mai avrebbe pensato, credo, di dover diventare famoso per avere fatto quello che chiunque, si pensa, avrebbe dovuto fare al suo posto; meno ancora che, per questa beffa malvagia e grottesca del destino, sarebbe stato compianto.

ci sono uomini che scelgono nella loro vita di fare i medici, gli insegnanti, i volontari, di proteggere l’ambiente, la natura, i deboli: uomini normali, perché la solidarietà è normale negli esseri umani, anche se non tutti la provano; non c’è proprio nulla di eroico nel sentire il bisogno di aiutare gli altri.

sì, una delle caratteristiche fondamentali della nostra specie è il senso di solidarietà allargato anche oltre il confine della propria famiglia, anche fuori dalla tana o dal nido, e la si ritrova, come tratto istintivo, fin dai bambini di 18 mesi, almeno in una parte di loro (lo ha mostrato una recente ricerca): tocca all’educazione poi rafforzare o soffocare questo istinto, quando appare e dove appare.

. . .

Brecht disse una volta che era infelice la terra che aveva bisogno di eroi; come aveva ragione; e come è ancora più infelice la terra che non ne ha neppure bisogno e che deve trasformare in eroi gli uomini normali.

. . .

PS.

Li Wenliang è uno dei 563 morti per la malattia, ad oggi (sono 73 più di ieri: 1386 le guarigioni); siamo a 28.018 infetti, più altri 24mila casi sospetti, e 186mila persone sotto osservazione: meglio ricordarlo nell’Italia rincretinita da Sanremo, che ha messo la sordina al virus per non disturbare la stolta euforia festivaliera.

un tredicesimo caso di infezione da coronavirus in Germania: colpita anche la madre in una famiglia, dopo il padre e i due figli; i casi sono concentrati in Baviera, ma un tedesco, facendo il turista, ha portato l’infezione anche nelle Canarie; si tratta di persone che hanno avuto contatti con una dipendente cinese che partecipò giorni fa ad un seminario organizzato dalla sua ditta e scoprì la malattia dopo essere rientrata in Cina.

noi, al momento, ce la stiamo cavando meglio, pare.