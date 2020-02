guardate Sanremo, dai: il transatlantico affonda e voi ballate sulla tolda, come cagnetti ammaestrati, succubi di una distrazione di massa voluta e cercata da chi sta accaparrandosi le scialuppe di salvataggio che NON SARANNO a vostra disposizione quando ne avrete bisogno.

poveri idioti, povero popolo bue, povero ciarpame umano che scegliete l’inconsapevolezza e l’annegar cantando: non li sentite gli scricchiolii sotto di voi? di che cos’altro avete bisogno?

e come mai non vi interessa il vostro futuro? di cui dovreste essere ben preoccupati, mi pare…

un sistema mediatico disgustosamente puerile ci avvolge completamente e, se cercate di uscirne, è per finire tra facebook e whatsapp, dove l’idiozia di massa imperversa senza limite alcuno e dove siamo tutti schedati per essere spennati…

fino all’ultimo momento, prima di finire tutti nel dimenticatoio…

. . .

ma dai, che dici?

stiamo incrociando le dita: da due giorni sembra che il numero di nuovi casi di infezione da Coronavirus non continui a crescere, come avvenuto sinora.

se la tendenza verrà confermata, potrebbe essere l’inizio di una messa sotto controllo della malattia nel suo punto di diffusione iniziale e massima, anche se è presto per pensare di avere già debellato il virus, e il numero dei morti sarà comunque destinato a crescere in modo significativo, dato che una cura vera e propria non è stata trovata.

né tanto meno un vaccino: questa epidemia, comunque, ha dimostrato la totale inconsistenza della linea alla Bill Gates, che vorrebbe affrontare le nuove malattie del mondo globalizzato non affrontando le cause che le generano, ma bombardandole secondo la classica concezione yankee della vita.

. . .

ma il Coronavirus sta comunque dando dei colpi mortali alla globalizzazione finanziaria ed economica del pianeta, per come è stata condotta sinora, nella ricerca del massimo profitto, decentrando la produzione dove i salari e le condizioni del lavoro sono più convenienti e moltiplicando in modo parossistico scambi e trasporti, anche dove non rispondono ad altra utilità che a quella della crescita del profitto marginale.

il segreto della vittoria mondiale delle destra sta tutto qui: che si presentano come gli avversari di questo processo disgregante e malato (e non è vero); non ne sono gli avversari veri, perché rifiutano di rendersi conto dell’ultimo frutto avvelenato di questo sistema, che ben più pericoloso del coronavirus stesso: il riscaldamento globale.

anzi, incomprensibilmente lo negano, mentre dovrebbe essere l’argomento più forte per una limitazione degli scambi commerciali inutili e in dumping.

. . .

ma vorrei essere ben sicuro che tutti coloro che appoggiano l’idea di porre dei vincoli al mercato globale si rendano ben conto che questo porta ad un aumento dei prezzi e ad un impoverimento relativo crescente e universale: quanti saranno in grado di reggerlo?

intanto l’intelligenza artificiale si prospetta come la nuova frontiera per abbassare i salari e diminuire il benessere di una massa umana che si avvia ad essere ampiamente inutile, salvo pochi privilegiati.

la nuova globalizzazione è qui: fatta in casa, con i robot che prendono il posto di operai e impiegati, ma anche di molti professionisti.

non ci sarà più bisogno di trasferire la produzione in Cina o in India per abbassare i costi: si potrà fare meglio anche qui, e i robot costeranno ancora meno degli operai cinesi.

. . .

intanto usciamo da un anno completamente privo di inverno e ci avviamo ad una tipica primavera tropicale siccitosa che vedrà nuovamente diminuire la produttività dei nostri campi.

forse altrove si produrrà ancora, e occorreranno nuovi trasporti, nuove emissioni, per mantenere in vita una massa umana sempre più inutile, mentre l’andamento del clima ha assunto un andamento di crescita esponenziale delle temperature e di diminuzione delle precipitazioni che non cessa di meravigliare, anzi di sconvolgere, anche se era annunciato, ma non pensavamo, non ci avevano detto che potesse essere così violento.

attonito guardo questi tramonti tipicamente marocchini, come se ne vedevano alla fine del secolo scorso sui deserti del Marocco.

non pensavo di riuscire a vedere dal vivo la catastrofe climatica, credevo che sarebbe rimasta un’immagine mentale per me.

e invece eccola qui.

. . .

pensavo anche che l’avrei vista, semmai, tra miei simili preoccupati, attoniti, sgomenti: noi gli spettatori della fine della razza umana.

e invece eccoli spaparanzati a parlare di Sanremo.