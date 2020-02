riparato il pc, eccomi oggi alla stampa di tutti i documenti di viaggio preparati sinora, compreso il visto per l’India, fatto online qualche giorno fa – non senza qualche difficoltà per la qualità delle foto da allegare, che mi venivano rifiutate.

avevo già osservato come fosse diventato caro: 129 euro! in particolare in confronto a quello per lo Sri Lanka, che costa soltanto 30 euro.

e fesso io, che non ho approfondito…

ma comunque finalmente eccolo nelle mie mani.

e noto con piacere che è valido per un anno, non più per sei mesi soltanto come anni fa, e chissà che non mi torni buono una seconda volta: ha alcune limitazioni penalizzanti sui punti di ingresso nel paese, ma niente a confronto di quelle dello Sri Lanka, che si preoccupa di precisare (benedetta teocrazia buddista di fatto): non sono consentiti contatti con i partiti politici del posto: figuratevi la voglia mia, come se non mi bastassero quelli italiani.

ma una grossa scritta evidenziata in fondo al VISA indiano mi colpisce: Voi avete pagato 40 dollari, il governo indiano non autorizza nessuna terza parte a chiedere di più.

ma come? sono andato nel primo sito internet che mi ha segnalato google, con tanto di stemma ufficiale dello stato e mi è stata chiesta sulla carta di credito la cifra che ho detto, e adesso vieni a dirmi che degli 80 euro di più che ho pagato tu non sai niente…

intanto mi guardo attorno, adesso! e leggo: (Fai attenzione ai siti fraudolenti che imitano la pagina ufficiale!); potevo mica farlo prima?

. . .

be’, eccomi caduto in una truffa via internet, come un pivello qualunque…

la colpa è di google che dà la precedenza ad una decina di siti di intermediari arraffoni e lascia il sito governativo in fondo; ma si può?

ma se qualcuno dei miei ipotetici lettori volesse andare in India se lo tenga per detto e faccia il visto cartaceo in Ambasciata, che oltretutto consente l’accesso al paese da qualunque posto di confine…

il sito giusto è questo, comunque, gli altri che stanno prima sono tutti fuffa e truffa:

https://indianvisaonline.gov.in/

. . .

anche uno degli amici indiani che volevo salutare si è dato latitante su whatsapp quando gli ho detto che avrei voluto vederlo; ma non intendevo mica farmi ospitare da lui!

eh sì, ecco qualche contrattempo; intanto ho definito l’itinerario alternativo al traghetto lungo il ponte di Adamo, non consentito col visa elettronico: dovrebbe essere un volo piuttosto breve a Trivandrum, l’aeroporto indiano più vicino a Colombo.

controllo il visto: qui posso sbarcare, almeno: non va tutto così storto, dai…