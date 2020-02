questo che vedete qui sopra è un pangolino.

animale rarissimo in Cina e super-protetto perché in via di estinzione: si calcola ne siano rimasti in vita soltanto cento esemplari.

La South China Agricultural University ha reso noto che il genoma del virus presente nell’uomo è per il 99% uguale a quello che si ritrova nel pangolino.

ammettiamo che la notizia venga confermata: significherebbe che il virus sarebbe stato trasmesso al pangolino, con un morso, da un pipistrello a sua volta infetto, e che poi il pangolino sarebbe stato messo in vendita al mercato degli animali vivi di Wuhan, per essere mangiato da un uomo ed essere entrato nel suo corpo.

questa storia è talmente assurda che mi rifiuto perfino di criticarla.

. . .

lo scenario alternativo potrebbe essere, semmai, che un pipistrello ha morso il pangolino, infettandosi, ed è poi finito al famoso mercato per essere bollito e passare a una ignara vittima umana…

un po’ meno assurdo nella sequenza logica dei fatti, ma resta l’ostacolo principale: come ha fatto il pipistrello a mordere il pangolino, che ha il corpo totalmente ricoperto di scaglie?

se questa somiglianza verrà confermata, a mio parere potrebbe essere una prova quasi definitiva che una combinazione così strana del virus può essere nata soltanto in laboratorio; e forse il virus da lì è uscito (certamente per sbaglio) e nessuno si immaginava che dal pangolino potesse trasmettersi all’uomo…

. . .

una precisazione: quando scrivo io penso che, sto esprimendo un dubbio e non una certezza.

e i dubbi sono sempre utili solo se e finché non si trasformano in pseudo-certezze.

la certezza è molto difficile; e sono pronto a scommettere che sul modo in cui è nata questa epidemia non ne avremo mai una.

. . .

Quello appena trascorso è stato il giorno con il più alto numero di decessi da quando è scoppiata in Cina l’epidemia di coronavirus: sono 86 i morti registrati nelle ultime 24 ore che portano il bilancio delle vittime in Cina a 722.

sembra invece ancora attorno a 3mila, cioè stabilizzato, il numero dei nuovi casi; il che indicherebbe che l’epidemia ha cominciato a stabilizzarsi; i numeri coincidono nell’andamento con le ipotesi che facevo ieri: crescerà il numero dei morti, legato ai casi precedenti, ma non quello dei nuovi casi.

. . .

ma quanto sono attendibili questi numeri? trovo anche cifre leggermente diverse: Il numero delle vittime sale a 725, con i contagiati che sfiorano i 35.000.

e soprattutto quanto sono attendibili queste cifre?

filtrano testimonianze drammatiche che confermano che il numero dei ricoverati ha totalmente saturato i posti disponibili negli ospedali; nel caos generale non sappiamo neppure quanto sono attendibili, però servono a rendere l’idea di che cosa sta probabilmente succedendo, in una provincia cinese di 57 milioni di abitanti:

Scene di caos e disperazione. Ci sono ragazzi, febbricitanti, che cercano aiuto negli affollatissimi ospedali per i loro cari che non sono abbastanza forti per restare in fila ore e ore. Ci sono persone anziane più volte respinte dai medici e poi morte da sole, in casa, senza l’aiuto di nessuno. E ci sono medici che, a causa dell’incessante lavoro, riescono a dormire poche ore a settimana.

C’è stato un suicidio ieri. Si dice che era un paziente “diagnosticato” non ammesso in ospedale perché non c’era posto. Aveva paura di contagiare sua moglie e suo figlio se fosse tornato a casa.

. . .

intanto l’Italia va a riprendersi (giustamente) ad uno ad uno gli italiani nella zona infetta, ma impedisce il rientro di 600 italiani dal resto della Cina: per confermare che noi siamo sempre i migliori.

e in effetti…: altri cinque casi in Francia, per dire…