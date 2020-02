gli infetti riconosciuti del coronavirus sono saliti a 37mila; quindi soltanto 2mila più di ieri? l’infezione ha cominciato a diminuire la sua espansione?

intanto in questo weekend la Cina ha trasferito 6.200 medici da altre “province” a Wuhan, con 47 voli charter: a conferma del rischio di un collasso del sistema sanitario nella città.

. . .

una coppia di cinesi di Taiwan, passata per l’Italia con i figli dal 22 gennaio all’1 febbraio, tornata in patria ha sviluppato l’infezione da coronavirus assieme ad uno dei figli; questo risulta positivo al virus, ma non ha sviluppato sintomi e, si dice, questo è il primo caso.

ma il periodo di incubazione della malattia non è stato definito in 14 giorni? se questi cinesi sono stati in Italia dieci giorni, significa che erano stati infettati giusto prima di partire: da Taiwan? e da chi a Taiwan?

e il figlio che ha il virus, ma nessun sintomo di malattia, è stato infettato assieme ai genitori, oppure in seguito da loro?

. . .

che uno dei due figli abbia il virus addosso, ma senza nessun sintomo di malattia, è in realtà un fatto terribile: significa che ci sono anche portatori sani, che non vengono assolutamente individuati; solo per caso questa persona infetta è stata individuata, per via dello screening a cui è stato sottoposto come familiare dei due genitori ammalati.

ma, dubbio mio (ho detto: DUBBIO): se ci sono anche dei portatori sani, quanti ne circolano senza neppure sapere di esserlo?

e che speranze ci sono di riuscire a isolare l’epidemia mettendo in quarantena i malati se ci sono portatori di virus in apparenza sani, che non possono essere individuati?