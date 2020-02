Papà, ti aspetto giovedi in aeroporto! Dai che andiamo nel deserto venerdi!!

A presto,

wow, nel deserto! grande!!!

a prestissimo, allora: sto provando a trasformare con appositi incantesimi il mio zainetto da 7 kg nella borsa di Mary Poppins…

Benissimo, ti vengo a prendere in aeroporto!

Papà, invece del formaggio, portami una grattugia piccolina piccolina.

Il formaggio è già nello zaino, per la grattugia vedrò di fare il miracolo domani mattina.

Ah bene, tutto organizzato.

E chi tiene le galline?

A., fatto sopralluogo poco fa.

Perfetto!

E ho pensato anche al gatto: M.

Scorte di cibo pronte per tutti.

. . .

uno degli scopi del mio viaggio (ma anche il suo pretesto, se preferite) è quello di andare a trovare mia figlia Sara, nel suo nuovo lavoro ad Abu Dhabi, nella locale sezione del Louvre.

il mio viaggio inizia praticamente domani con una cena di saluto a Brescia al vecchietto che parte, con i miei due figli rimasti in Italia, coniugi e i 5 nipotini; poi dormirò da mia figlia, visto che lascerò da lei la macchina in parcheggio per i due mesi previsti, a grandi linee, prima del ritorno, e la mattina partirò con la navetta per l’aeroporto di Orio al Serio.

prima meta Atene; mi ci fermo due giorni in un ostello che sta proprio davanti alla fermata del metrò n. 3, che arriva dall’aeroporto, tra il Museo Nazionale e l’Acropoli.

. . .

quanto allo zainetto di cui sopra, ho deciso una mezza scommessa con Ryanair che ti raddoppia il biglietto se superi i 7 kg di peso, e sono sicuro che, usando le lavanderie locali, riuscirò a fare stare l’indispensabile per due mesi nel nuovo zainetto ECO comperato ieri: rinunciando alle guide cartacee, naturalmente, e sperando di riuscire a cavarmela lo stesso nel decidere le mete via internet.

certo, anche con qualche magheggio che spero vada a buon fine: ma Mary Poppins, con la sua mitica borsa capace di contenere questo universo ed altro, non appare forse, in qualcosa, precorrere la saga di Harry Potter? 🙂

– grandi libri questi, visto che riesco a sciropparmeli di gran lena perfino io che di solito aborro ogni narrativa fantasy…

. . .

intanto sono riuscito a fare il check-in online obbligatorio con Ryanair.

obbligatorio: ho un ricordo molto negativo ma confuso di una solenne multa presa in un viaggio precedente per qualche cosa che era andata storta…

grande occasione per loro per spillarti qualche altro spicciolo prima, o ben di più in aeroporto, dopo.

già perché il check-in obbligatorio online è aperto, ma la distribuzione casuale gratuita dei posti no, non ancora; al momento il check-in lo puoi fare solo prenotando i posti.

e va be’, che sarà mai? solo 4 euro.

ma poi, quando vai a scegliere i posti, quelli da 4 euro non li trovi, e leggendo meglio vedi che sta scritto: DA 4 euro, e forse erano quelli proprio sopra le ali, dai quali non vedi niente.

ok, oramai sei in ballo e al semplice pensiero di dover ricompilare tutti i campi chissà poi quando, butti la spugna e paghi il doppio.

. . .

a questo punto Ryanair ti domanda anche: vuoi che memorizziamo i dati della tua carta di credito per i biglietti futuri?

NOOOO.

. . .

si parte, si parte: cresce l’ansia, cresce la voglia; vediamo se riesco a dormire.